GPS, κάμερες και ψηφιακό φακέλωμα φορτηγών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στο νέο κυνήγι λαθρεμπορίου

Με ένα νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης που θυμίζει περισσότερο «κέντρο επιχειρήσεων» παρά κλασικό τελωνείο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε σύνορα και λιμάνια, βάζοντας στο μικροσκόπιο φορτηγά και κοντέινερ που εισέρχονται και κινούνται στη χώρα.

Το σχέδιο προβλέπει δορυφορική παρακολούθηση μέσω GPS, κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ακτινοσκοπικούς ελέγχους τύπου X-Ray, ηλεκτρονικές μπάρες και συστήματα καταγραφής εισόδου – εξόδου σε βασικές πύλες της χώρας.

Στην πράξη, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα «ψηφιακό δίχτυ» πάνω από τις εμπορευματικές μεταφορές, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις διαρροές εσόδων από λαθραία καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και παράνομες εισαγωγές.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, το νέο σύστημα «Hellenic Digital Borders» θα εγκατασταθεί σε 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλοι συνοριακοί σταθμοί, όπως οι Εύζωνοι, η Κακαβιά, ο Προμαχώνας, οι Κήποι και η Νυμφαία, όπου καθημερινά περνούν χιλιάδες φορτηγά και εμπορεύματα.

Αντίστοιχα, το σχέδιο επεκτείνεται και στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα, την Ηγουμενίτσα και το Ηράκλειο. Ειδική έμφαση δίνεται και στις ελεύθερες ζώνες εμπορίου, όπου διακινούνται τεράστιοι όγκοι φορτίων.

Το νέο μοντέλο ελέγχου προβλέπει ότι φορτηγά και κοντέινερ θα μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω συσκευών GPS Tracker. Ουσιαστικά, οι τελωνειακές αρχές θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ένα φορτίο, ποια διαδρομή ακολουθεί και αν υπάρχουν ύποπτες αποκλίσεις ή «στάσεις» εκτός δηλωμένης πορείας.

Παράλληλα, το σύστημα θα καταγράφει αυτόματα διερχόμενα οχήματα, πινακίδες και ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ κινητές μονάδες ελέγχου θα μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους με φορητό εξοπλισμό.

Στην αγορά, πάντως, δεν είναι λίγοι όσοι σημειώνουν ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο. «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βλέπεις το φορτηγό. Είναι να ξέρεις τι πραγματικά κουβαλάει», σχολίαζε παράγοντας της αγοράς μεταφορών με εμπειρία στους τελωνειακούς ελέγχους.

Το έργο προβλέπει εντυπωσιακό όγκο εξοπλισμού: 220 κάμερες κλειστού κυκλώματος, 310 κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, 282 ηλεκτρονικές μπάρες διέλευσης, 29 συστήματα ζύγισης, 16 σταθερά και 6 κινητά X-Rays, αλλά και περισσότερες από 10.500 συσκευές GPS για την παρακολούθηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ειδικά SUV και ανακριτικά βαν, καθώς και 19 τοπικά κέντρα ελέγχου που θα διασυνδέονται με έναν κεντρικό επιχειρησιακό θάλαμο παρακολούθησης.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η πλήρης ψηφιοποίηση των τελωνειακών ελέγχων μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες διακινήσεις προϊόντων. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι το μεγάλο στοίχημα δεν θα είναι μόνο η εγκατάσταση του εξοπλισμού, αλλά η πραγματική αξιοποίηση των δεδομένων και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όταν εντοπίζονται ύποπτες κινήσεις.

Γιατί, όπως παραδέχονται ακόμη και άνθρωποι της αγοράς, το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα δεν κινείται πλέον με «παραδοσιακές» μεθόδους. Είναι οργανωμένο, ευέλικτο και αρκετές φορές τεχνολογικά πιο μπροστά απ’ όσο θα ήθελε να πιστεύει το κράτος.

