search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 08:29

Ιταλία: Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας μετά από επαφή με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό

13.05.2026 08:29
hantavirus_test

Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες.

Ο Βρετανός είχε επαφή –σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ– με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

Διαβάστε επίσης:

Αμετανόητος ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Δημοσίευσε χάρτη που την παρουσιάζει ως την «51 πολιτεία» των ΗΠΑ

Τραμπ στην Κίνα: Η ισχυρότερη εποχή του Σι, το Ιράν και το δύσκολο παζάρι με τις ΗΠΑ

Επιστολή Αμερικανών Βουλευτών σε Ρούμπιο – Ζητούν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
IanWright4
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

alterlife
BUSINESS

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

AKYLAS_NEW_NEW_upscaled
MEDIA

Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

hellaseap
BUSINESS

Hellas EAP και TÜVAUSTRIA φέρνουν νέα πιστοποίηση για την ψυχική υγεία στην εργασία

grammy-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Grammy 2027: Νέα ημερομηνία και τηλεοπτική στέγη στο ABC

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό του Σαββάτου ο Akylas με το «Ferto» - Οι χώρες που προκρίνονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:24
IanWright4
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

alterlife
BUSINESS

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

AKYLAS_NEW_NEW_upscaled
MEDIA

Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

1 / 3