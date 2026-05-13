BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η ALTERLIFE, μετά την ολοκλήρωση επενδυτικού γύρου που φέρνει στο μετοχικό της σχήμα τις Alter Ego Ventures και Alea Holdings, οι οποίες αποκτούν από 10% έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η συμφωνία συνοδεύεται από νέα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στον χώρο του fitness και του wellness στην ελληνική αγορά.

Η κίνηση αποτελεί συνέχεια του επενδυτικού σχεδιασμού που ξεκίνησε το 2024 με την είσοδο της Highwire Investments, επενδυτικού σχήματος των Νάσου Ζαρκαλή και Χάρη Κυριακόπουλου. Από τότε, η εταιρεία έχει υλοποιήσει εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, προχωρώντας στη δημιουργία 21 νέων γυμναστηρίων και επενδύσεις άνω των 21 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ALTERLIFE αναδιοργάνωσε το λειτουργικό της μοντέλο, μετατρέποντας σημαντικό μέρος του δικτύου της σε εταιρικά γυμναστήρια και ενισχύοντας τη διοικητική της δομή.

Σήμερα ο όμιλος διαθέτει 90 γυμναστήρια, εκ των οποίων 49 είναι ιδιόκτητα και 41 συνεργαζόμενα, ενώ εξυπηρετεί περισσότερα από 165.000 μέλη. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε pro forma βάση τα ετήσια έσοδα ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 49% την τελευταία τριετία.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό σχήμα της εταιρείας διαμορφώνεται με τη Highwire Investments να κατέχει ποσοστό 41%, τους ιδρυτές Δημήτρη και Τηλέμαχο Κουκουφλή 39%, ενώ Alter Ego Ventures και Alea Holdings αποκτούν από 10%.

Η Alter Ego Ventures αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Alter Ego Media και εστιάζει σε επενδύσεις σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως το digital commerce και το e-gaming. Από την πλευρά της, η Alea Holdings ανήκει στον επιχειρηματία Σωκράτης Κομινάκης, ο οποίος δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον χώρο των επιχειρήσεων και των επενδύσεων.

