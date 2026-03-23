ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
Ήττα για τη Μελόνι δείχνουν τα exit polls για το δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Οι κάλπες του δημοψηφίσματος για την μεταρρύθμιση της ιταλικής δικαιοσύνης έκλεισαν πριν από λίγο, στις 3 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα instant poll του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La7, το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται από 47 % μέχρι 51%, ενώ το ποσοστό των πολιτών που μετέβησαν στις κάλπες, και εκφράστηκε αρνητικά, κυμαίνεται από το 49% μέχρι 53%.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αυτός νόμος που κλήθηκαν να κρίνουν οι Ιταλοί πολίτες, βασίζεται στον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου -δηλαδή- οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.

Μια ήττα θα αποτελούσε πλήγμα για τη Μελόνι, η οποία ήλπιζε να προχωρήσει με έναν εκλογικό νόμο που θα μπορούσε να δώσει στον συνασπισμό της μια άνετη νίκη στις γενικές εκλογές του επόμενου έτους.

Η φύση των προτεινόμενων δικαστικών μεταρρυθμίσεων ήταν τεχνική και περίπλοκη, με την εκστρατεία για το δημοψήφισμα να είναι ως επί το πλείστον γεμάτη με εμπρηστική ρητορική κατά της δικαστικής εξουσίας.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη 

Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση του νοτίου Λιβάνου και νέα σύνορα στον ποταμό Λιτάνι

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου έχει εγκλωβιστεί ο 34χρονος δύτης (Videos)

Politico: Οι δύο πόλεμοι προκαλούν ρήγμα μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ

Ετοιμάζουν συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν – «Συνομιλίες» με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής και ισχυρισμοί Τραμπ για «15 σημεία συμφωνίας» – Live οι εξελίξεις

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

«Ελ. Βενιζέλος»: Τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν πάνω από τα Σπάτα - Ακυρώσεις πτήσεων στα κόκκινα οι κρατήσεις 

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

