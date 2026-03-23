Ήττα για τη Μελόνι δείχνουν τα exit polls για το δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Οι κάλπες του δημοψηφίσματος για την μεταρρύθμιση της ιταλικής δικαιοσύνης έκλεισαν πριν από λίγο, στις 3 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα instant poll του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La7, το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται από 47 % μέχρι 51%, ενώ το ποσοστό των πολιτών που μετέβησαν στις κάλπες, και εκφράστηκε αρνητικά, κυμαίνεται από το 49% μέχρι 53%.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αυτός νόμος που κλήθηκαν να κρίνουν οι Ιταλοί πολίτες, βασίζεται στον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου -δηλαδή- οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.

Μια ήττα θα αποτελούσε πλήγμα για τη Μελόνι, η οποία ήλπιζε να προχωρήσει με έναν εκλογικό νόμο που θα μπορούσε να δώσει στον συνασπισμό της μια άνετη νίκη στις γενικές εκλογές του επόμενου έτους.

Η φύση των προτεινόμενων δικαστικών μεταρρυθμίσεων ήταν τεχνική και περίπλοκη, με την εκστρατεία για το δημοψήφισμα να είναι ως επί το πλείστον γεμάτη με εμπρηστική ρητορική κατά της δικαστικής εξουσίας.

Λεονίντ Ραντβίνσκι: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans πέθανε σε ηλικία 43 ετών

Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις στην Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι ανησυχεί για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν

Τραγωδία στη Μινεσότα: Νεκρή σε φωτιά 37χρονη δημοσιογράφος και τα τρία της παιδιά