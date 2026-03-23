ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
Λεονίντ Ραντβίνσκι: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans πέθανε σε ηλικία 43 ετών

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο μυστικοπαθής δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans που αναμόρφωσε τη βιομηχανία του πορνό με ένα μοντέλο συνδρομών, πέθανε σε ηλικία 43 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ο ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας -γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στο Σικάγο- αγόρασε τη Fenix International, τη μητρική εταιρεία του OnlyFans, από τον βρετανό ιδρυτή της πλατφόρμας Τιμ Στόκλι το 2018. Υπηρέτησε ως διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο της Fenix και ήταν ο βασικός μέτοχός της.

Όπως αναφέρει το Reuters, υπό την ιδιοκτησία του, το OnlyFans μετατράπηκε από μια πλατφόρμα που κάποτε απέφευγε το ρητό περιεχόμενο σε ένα φαινόμενο αποκλειστικά για ενήλικες, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια χρήστες και πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετήσια έσοδα, χάρη σε δημιουργούς ερωτικού περιεχομένου και διάσημους influencers.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Ο Λίο έφυγε ήρεμα μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο», δήλωσε εκπρόσωπος του OnlyFans τη Δευτέρα.

Ο θάνατος του Ραντβίνσκι αφήνει ερωτήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό μέλλον της πλατφόρμας. Οι μετοχές του στη Fenix βρίσκονται στο LR Fenix Trust από το 2024 και η περιουσία του ανερχόταν σε περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Forbes.

Το Reuters ανέφερε τον Ιανουάριο ότι το OnlyFans εξετάζει την πώληση πλειοψηφικού πακέτου στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η πλατφόρμα γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, μένοντας στο σπίτι, στράφηκαν στο διαδίκτυο, οδηγώντας σε αύξηση του περιεχομένου και των χρηστών. Το OnlyFans κρατά προμήθεια 20% στις περισσότερες συνδρομές και στο περιεχόμενο που πωλείται στην πλατφόρμα.

Εκτός από τη Fenix, ο Ραντβίνσκι διαχειριζόταν και το Leo, ένα επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών που ίδρυσε το 2009 και επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις σε τεχνολογικές εταιρείες.

Διαβάστε επίσης:

Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις στην Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι ανησυχεί για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν

Τραγωδία στη Μινεσότα: Νεκρή σε φωτιά 37χρονη δημοσιογράφος και τα τρία της παιδιά

Σύγχυση μετά την αναδίπλωση Τραμπ – Μιλά για «15 σημεία συμφωνίας» με Ιράν και το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη 

Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση του νοτίου Λιβάνου και νέα σύνορα στον ποταμό Λιτάνι

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου έχει εγκλωβιστεί ο 34χρονος δύτης (Videos)

Politico: Οι δύο πόλεμοι προκαλούν ρήγμα μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ

Ετοιμάζουν συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν – «Συνομιλίες» με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής και ισχυρισμοί Τραμπ για «15 σημεία συμφωνίας» – Live οι εξελίξεις

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

«Ελ. Βενιζέλος»: Τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν πάνω από τα Σπάτα - Ακυρώσεις πτήσεων στα κόκκινα οι κρατήσεις 

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

