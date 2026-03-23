Τραγωδία στη Μινεσότα: Νεκρή σε φωτιά 37χρονη δημοσιογράφος και τα τρία της παιδιά

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Μινεσότα, καθώς η δημοσιογράφος του NHL Τζέσι Πιρς και τα τρία της παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους. Λίγες μόλις ώρες πριν το τραγικό συμβάν, η ίδια είχε μοιραστεί εικόνες από μια ξέγνοιαστη οικογενειακή στιγμή, που έμελλε να είναι και η τελευταία τους.

Όπως αναφέει η New York Post η 37χρονη Πιρς, τα τρία παιδιά της και ο σκύλος της εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία τους, στη λίμνη White Bear της Μινεσότα, το Σάββατο 21/3.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, όταν είδαν τις φλόγες. Ωστόσο, όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, η φωτιά είχε επεκταθεί σε όλο το κτίριο, ενώ στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν οι σοροί.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, η Πιρς και τα παιδιά της είχαν επισκεφθεί ένα οικογενειακό παγωτατζίδικο. Το τοπικό κατάστημα γιόρταζε εκείνη την ημέρα την 53η επέτειο λειτουργίας του. Έξω από το παγωτατζίδικο είχε σχηματιστεί ουρά αρκετών μέτρων, όμως τα παιδιά της Πιρς περίμεναν υπομονετικά και τελικά ανταμείφθηκαν με παγωτά γεμάτα πολύχρωμα καραμελάκια.

Στις φωτογραφίες που είχε μοιραστεί η δημοσιογράφος με τους διαδικτυακούς της φίλους, τα παιδιά της Πιρς χαμογελούν πλατιά, απολαμβάνοντας τις λιχουδιές που περίμεναν με ανυπομονησία. Αυτές έμελλε να είναι και οι τελευταίες στιγμές χαράς για την οικογένεια.

Συγκίνηση για την τραγική απώλεια

Το NHL επιβεβαίωσε τον θάνατο της Πιρς και των παιδιών της: «Η οικογένεια του NHL εκφράζει τις προσευχές και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια Πιρς για τον θάνατο της Τζέσι Πιρς και των τριών μικρών παιδιών της», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση. «Η Τζέσι υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μία δεκαετία. Θα μας λείψει βαθιά».

Η Πιρς κάλυπτε τους Minnesota Wild για το NHL.com τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε επίσης εργαστεί για την ίδια την ομάδα, ενώ στο παρελθόν έγραφε για το The Athletic. Παράλληλα, ήταν συμπαρουσιάστρια του podcast «Bardown Beauties». Απόφοιτος του Iowa State, είχε επίσης συνεργαστεί με το USA Hockey, το Minnesota Hockey Journal και το Massachusetts Hockey, μεταξύ άλλων. Πίσω της, αφήνει τον σύζυγό της, Μάικ.

Μόλις η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου και των παιδιών της έγινε γνωστή, φίλοι και συνάδελφοι κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα αποχαιρετισμού, πολλοί εκ των οποίων παρέπεμπαν στην τελευταία φωτογραφία της χαρούμενης οικογένειας.

