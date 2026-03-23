Politico: Η ΕΕ «κόβει» τον Όρμπαν από πληροφορίες λόγω φόβου διαρροών στη Ρωσία

Η ΕΕ φαίνεται να λαμβάνει πιο διακριτικά αλλά ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην Ουγγαρία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών προς τη Μόσχα.

Όπως αποκαλύπτει σε σημερινό του δημοσίευμα το Politico, περιορίζεται η πρόσβαση της Βουδαπέστης σε κρίσιμα δεδομένα, ενώ διπλωματικές επαφές μεταφέρονται ολοένα και περισσότερο σε στενότερους κύκλους κρατών-μελών.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά από δηλώσεις του πρωθυπουργού της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος έκανε λόγο για μακροχρόνιες υποψίες ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν διαβιβάζει πληροφορίες στη Μόσχα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, «η είδηση ότι άνθρωποι του Όρμπαν ενημερώνουν τη Μόσχα για τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με κάθε λεπτομέρεια δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν», επιβεβαιώνοντας ότι οι υποψίες αυτές υπάρχουν εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, δεν αναμένεται επίσημη αντίδραση της ΕΕ στις νέες καταγγελίες, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στις ουγγρικές εκλογές της 12ης Απριλίου. Ωστόσο, εκφράζεται ανησυχία για τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών προς το Κρεμλίνο.

Σε δημοσίευμα της The Washington Post αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Όρμπαν διατήρησε στενές επαφές με τη Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο φέρεται να χρησιμοποιούσε τα διαλείμματα σε συναντήσεις με άλλους αξιωματούχους για να ενημερώνει τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν οδηγήσει σε αυξημένη χρήση μικρότερων διπλωματικών σχημάτων μεταξύ χωρών με κοινές θέσεις, αντί για συνεδριάσεις με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, αναφέρει το δημοσίευμα του Politico.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η τάση αυτή εξηγεί την ενίσχυση συνεργασιών όπως τα σχήματα E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8 και JEF.

Οι αριθμοί στις ονομασίες παραπέμπουν στον αριθμό των κρατών που συμμετέχουν σε κάθε σχήμα.

Η συμμαχία της Βαϊμάρης περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, το NB8 αποτελείται από οκτώ χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής, ενώ το JEF είναι η Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη δέκα χωρών της βόρειας Ευρώπης.

