Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε αλλαγή καθεστώτος» – Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη μετά την αμερικανική υποχώρηση στο τελεσίγραφο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το τελεσίγραφό του προς το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ αργότερα μέσα στην ημέρα διαφορετικά θα αντιμετωπίσει επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του αναβάλλεται εν μέσω «καλών και παραγωγικών» ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αρνούνται τυχόν συνομιλίες και ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ «υποχώρησε» από την προθεσμία του «από φόβο για την απάντηση του Ιράν».

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στις συνθήκες που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο και ότι θα παραμείνει η αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές, προσθέτοντας ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Το Tasnim πρόσθεσε και αυτό ότι ο Τραμπ υποχώρησε από την απειλή να επιτεθεί σε κρίσιμης σημασίας ιρανικές υποδομές εν μέσω των πιέσεων από τις χρηματιστηριακές αγορές και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της έως ότου επιτύχει την αποτροπή.

Στο μεταξύ το πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε επικαλούμενο το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ότι οι δηλώσεις του Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών ενέργειας και στο να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του σχέδια.

Το Mehr πρόσθεσε επίσης επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη μείωση των εντάσεων, αλλά η απάντηση των Ιρανών ήταν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι ο συνομιλητής τους, καθώς δεν είναι εκείνοι που ξεκίνησαν τον πόλεμο.

Το Ιράν απάντησε στην απειλή του Τραμπ να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας εάν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Δευτέρας με επιθέσεις στο Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου το Σαββατοκύριακο, και απειλές να απαντήσει με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και τοποθετώντας θαλάσσιες νάρκες σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο».

Το Ιράν έχει επιδείξει την ικανότητα να αντεπιτίθεται παρά τις 24 ημέρες αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων που, σύμφωνα με μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.200 ανθρώπους στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 214 παιδιών.

Τραμπ στο CNBC: «Έχουμε αλλαγή καθεστώτος»

Αφότου ανακοίνωσε ότι έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ιράν για έναν πιθανό τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο CNBC ότι «έχουμε αλλαγή καθεστώτος».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ο Τραμπ βασίζει την εκτίμησή του στο γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί και αντικατασταθεί.

«Εξαιρετική συνάντηση, εξαιρετικές συζητήσεις», επέμεινε ο Τραμπ, για τις επαφές με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις «πολύ έντονες».

Ερωτηθείς με ποιον ακριβώς έχουν μιλήσει οι ΗΠΑ, ο Τραμπ απαντά: «Έχουν εκπροσώπους», παρά την ιρανική διάψευση.

Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία και αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε πέντε ημέρες ή και λιγότερο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox Business Network.

Ο Τραμπ είπε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τους ομολόγους τους πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, ανέφερε ο ίδιος σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με την παρουσιάστρια της εκπομπής «Mornings with Maria».

