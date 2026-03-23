Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις στην Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι ανησυχεί για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μια εαρινή επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας χρήση δεκάδων αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό και αναλυτές.

Η επίθεση εντατικοποιείται την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι έχει ένα «πολύ κακό προαίσθημα» για τις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για τη χώρα του.

«Βλέπετε ότι οι διπλωματικές μας συναντήσεις, οι τριμερείς συναντήσεις, αναβάλλονται συνεχώς. Υπάρχει ένας λόγος: ο πόλεμος στο Ιράν», δήλωσε στο BBC σε συνέντευξή του την Κυριακή.

«Ο Πούτιν θα θέλει έναν μακρύ πόλεμο. Για τον Πούτιν, ένας μακρύς πόλεμος στο Ιράν είναι ένα πλεονέκτημα», είπε – καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων σε ορισμένα ρωσικά αργά πετρέλαια ωφελούν τη ρωσική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία.

«Με τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, ο Ρώσος επιτιθέμενος έχει αυξήσει την πίεση σε πολλά τμήματα του μετώπου», δήλωσε την Παρασκευή ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σύρσκι.

«Για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, ο αριθμός των μαχητικών εμπλοκών έχει ξεπεράσει τις 200», πρόσθεσε – ισχυριζόμενος ότι οι Ρώσοι έχαναν περισσότερους από 1.000 στρατιώτες την ημέρα.

«Ενεργές κινήσεις στρατευμάτων, ενισχυμένο πυροβολικό, τακτική αεροπορία και η ευρεία χρήση UAV (drones) παρατηρούνται σε όλους τους τομείς, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για μια περαιτέρω επίθεση», δήλωσε ο Ντμίτρο Ζαπορόζετς του 11ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας στον ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne το Σάββατο.

Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων ήταν η πόλη Λάιμαν στο Ντόνετσκ, στα όρια της ζώνης των φρουρίων της Ουκρανίας στην περιοχή, και ένα βασικό οχυρό που φυλάει τη μεγαλύτερη πόλη Σλαβιάνσκ.

Το Τρίτο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν σχεδόν 30 τεθωρακισμένα οχήματα μαζί με περισσότερους από 500 στρατιώτες στην περιοχή. Αλλά οι ρωσικές «επιθέσεις ματαιώθηκαν σε όλα τα μέτωπα», δήλωσε ο διοικητής του Σώματος, Ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι.

Το μέγεθος της επίθεσης αντιπροσωπεύει μια αλλαγή τακτικής για τους Ρώσους, μετά τη χρήση μικρών μονάδων πεζικού για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους σε μια προσπάθεια να διεισδύσουν σε ουκρανικές θέσεις.

«Αυτή η επίθεση μεγέθους τάγματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις περισσότερες ρωσικές μηχανοκίνητες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες», σημείωσε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) με έδρα την Ουάσινγκτον.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν εντατικές χερσαίες επιχειρήσεις στα νότια, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κραματόρσκ και Κωσταντίνιβκα, βασικών αμυντικών κόμβων για την Ουκρανία, σύμφωνα με το ISW.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είναι λιγότερες σε αριθμό σε μεγάλο μέρος του μετώπου και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα drones για να διασπάσουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μειώσει τη βασική εκπαίδευση για το προσωπικό που εμπλέκεται σε χερσαίες επιθέσεις από έναν μήνα σε μία εβδομάδα, πιθανώς λόγω των βαριών απωλειών, σύμφωνα με τον Μαξίμ Μπιλούσοφ, εκπρόσωπο μιας ουκρανικής μονάδας στα ανατολικά.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν επίσης υψώματα ανατολικά του Σλαβιάνσκ. «Για τον εχθρό, η διακοπή ισοδυναμεί με θάνατο, καθώς θα τους καταστρέψουμε στα πεδινά», δήλωσε ο Ζαπορόζετς του 11ου Σώματος.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του, το πεδίο της μάχης κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από drones επιτήρησης και επίθεσης, καθιστώντας τον ανεφοδιασμό των θέσεων της πρώτης γραμμής σχεδόν αδύνατο σε ορισμένες περιοχές.

