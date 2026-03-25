Βουλιαγμένη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που είχε εξαφανιστεί

Τραγικός επίλογος στη Βουλιαγμένη, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου, στα Λιμανάκια, ο δύτης που αγνοούνταν από την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της σπηλιάς στο Πηγάδι του Διαβόλου και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει τις αισθήσεις του. Το σημείο όπου βρίσκεται η σορός του 34χρονου δύτη που εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, γνωρίζουν πλέον οι σπηλαιοδύτες που έχουν αναλάβει τις έρευνες.

Η σορός εντοπίστηκε, ωστόσο θα χρειαστούν προπαρασκευαστικές ενέργειες και ειδικός σχεδιασμός ώστε να φτάσουν στο σημείο οι εξειδικευμένοι δύτες που θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μείγματα στις φιάλες ώστε να πετύχουν το εξαιρετικά δύσκολο σχέδιό τους.

Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του είναι ιδιαίτερα απαιτητική και θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο, καθώς πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για τους δύτες που θα επιχειρήσουν στο σημείο.

Οι ενέργειες φυσικά, θα εξελιχθούν ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες σήμερα δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση καταδύσεων.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), όταν ο 34χρονος αποφάσισε να πραγματοποιήσει υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.

Ωστόσο, μετά από λίγο ο συνοδός δύτης επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Γρήγορα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Την Τρίτη εντοπίστηκε καταδυτικός εξοπλισμός, που αποτελούνταν από ένα βατροχοπέδιλο, καταδυτικό σκούτερ και φιάλη οξυγόνου, που πιθανολογούνταν ότι ανήκε στον εξαφανισμένο 34χρονο.

Τι είναι το “Πηγάδι του Διαβόλου”

Το “Πηγάδι του Διαβόλου” είναι ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο “φρέαρ”, σε μικρή απόσταση από τα βράχια και σε αρχικό βάθος περίπου 11 μέτρων.

Η διάμετρός του είναι γύρω στα 3 μέτρα, ενώ η κατάδυση φτάνει έως τα 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα, ειδικά γύρω στα 16 μέτρα, όπου το ρεύμα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω και οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας, που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η σήραγγα αυτή έχει εξερευνηθεί μόνο στα πρώτα της 150 μέτρα. Οι σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Η ονομασία «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν σχετίζεται με κάποιον συγκεκριμένο μύθο, αλλά προέρχεται κυρίως από την απόκοσμη όψη του. Ωστόσο, στην πρόσφατη ιστορία συνδέθηκε με ένα τραγικό περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1978, τρεις Αμερικανοί- δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα-επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού (ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ) και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού τους έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση των τριών Αμερικανών στο σπήλαιο, έκλεισε οριστικά το 2007. Τότε ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα μα αυτά των αγνοούμενων Αμερικανών δυτών. ​

Μετά από εκείνο το περιστατικό, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, ενώ υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή.

