Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 34χρονου

Ως εξαιρετικά δύσκολη περιγράφουν οι διασώστες την επιχείρηση για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που αγνοείται από την περασμένη Κυριακή στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Από το πρωί σήμερα, δύο δύτες από την καταδυτική ομάδα του Αντώνη Γράφα (grafasdiving.gr) έχουν βουτήξει και προσπαθούν να εγκαταστήσουν εξοπλισμό (σκοινιά κ.λπ.) μέσα στο «πηγάδι του Διαβόλου», εκεί που χάθηκαν τα ίχνη του 34χρονου δύτη την Κυριακή.

Οι άνθρωποι που έχουν βουτήξει σήμερα έχουν χαρτογραφήσει το πηγάδι στο παρελθόν και στη σελίδα τους υπάρχουν πολλές πληροφορίες.

Για τις δυσκολίες της επιχείρησης μίλησε ο Άρης Χαραλαμπίδης από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στο iefimerida.

«Το “πηγάδι του Διαβόλου” τράβηξε τον έναν δύτη και από εκείνο το σημείο και πέρα χρειάζεται εξειδίκευση, δεν αρκεί να είσαι απλός δύτης, πρέπει να έχεις εξειδίκευση στη σπηλαιοκατάδυση», είπε αρχικά ο κ. Χαραλαμπίδης.

Και συνέχισε: «Η ομάδα του κ. Γράφα κάνει τώρα όλη την προετοιμασία που χρειάζεται για να μπορέσει να ξεκινήσει η επιχείρηση, για να βρεθεί ο δύτης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι παρά πολύ δύσκολο, γιατί εκεί κάτω έχει δυνατό ρεύμα και πρέπει να γίνει σωστά η προετοιμασία για την επιχείρηση».

Όσον αφορά το «πηγάδι του Διαβόλου», ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι «υπάρχει ένα σημείο όπου από κει και πέρα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πολύ ρεύμα. Εμείς σαν ομάδα από το 2011 έχουμε εγκαταστήσει μια ταμπέλα που λέει “πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή”, στη μνήμη του Χρήστου Μπαρούχα».

Το τελευταίο σινιάλο

Ο φίλος του 34χρονου αγνοούμενου είπε στους λιμενικούς ότι παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

«Τον είδα με το υποβρύχιο σκούτερ που προσπαθούσε να βγει αλλά δεν μπορούσε λόγω των ρευμάτων. Βγήκα γρήγορα έξω και κάλεσα σε βοήθεια.

Στη συνέχεια ξαναβούτηξα, μήπως και κατάφερνα να τον τραβήξω με σχοινί, έβλεπα τον φακό του ήταν αναμμένος», ανέφερε σύμφωνα με το Mega.

Ανθρωποι που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου ανέφεραν πως προφανώς ο 34χρονος, λόγω των ισχυρών ρευμάτων, δεν μπορούσε να βγει από το σημείο που είχε εγκλωβιστεί και με τον φακό προσπαθούσε να δείξει τη θέση του.

Οι αμερικάνοι

Στο ίδιο σημείο που από την Κυριακή είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον 34χρονο δύτη, τον Σεπτέμβριο του 1978 δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και άλλη μια γυναίκα επιχείρησαν να εξερευνήσουν το σημείο.

Ήταν ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ, ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν. Κανένας τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Οργανώθηκε μεγάλες προσπάθειες για τον εντοπισμό τους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης έγινε τον Νοέμβριο του 1978, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Τελικά τα οστά τους εντοπίστηκαν μόλις το 2006 και ταυτοποιήθηκαν το επόμενο έτος.

Βρέθηκαν σε σχισμές της υποθαλάσσιας σήραγγας, όπου τους είχε παρασύρει το ισχυρό ρεύμα μέχρι που τέλειωσε το οξυγόνο τους.

Διαβάστε επίσης

Λέσβος: Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, θα θανατωθούν όλα τα ζώα στις μολυσμένες εκτροφές

25 Μαρτίου 2026: Μαθητική παρέλαση με παραδοσιακές φορεσιές στο βροχερό κέντρο της Αθήνας (photos)

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος