ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:19
24.03.2026 12:43

25 Μαρτίου 2026: Μαθητική παρέλαση με παραδοσιακές φορεσιές στο βροχερό κέντρο της Αθήνας (photos)

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο – βροχερό – κέντρο της Αθήνας η μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα προκειμένου να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου. Στις 12 το μεσημέρι η παρέλαση ολοκληρώθηκε.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρέλασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα, ενώ την παρέλαση «άνοιξε» το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων, «Ευσέβιος Κυπουργός».

Παρά τον μουντό καιρό και κάποιες σταγόνες βροχής οι μαθητές και οι μαθήτριες από διάφορα σχολεία της Αθήνας, δεν πτοήθηκαν και ξεκίνησαν την παρέλαση τιμώντας τους ήρωες του 1821.

Στο Σύνταγμα από νωρίς βρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, κ.α. 

