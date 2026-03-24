Πάτρα: Μαθητής Λυκείου γρονθοκόπησε 9χρονο σε προαύλιο σχολείου – Βρέθηκε πάνω του και μαχαίρι

Νέο περιστατικό βίας σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Πάτρας, με έναν 16χρονο μαθητή λυκείου να χτυπάει στο πρόσωπο 9χρονο μαθητή δημοτικού, επειδή πείραζε την αδελφή του και της έπαιρνε πράγματα.

Μάλιστα στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου είχαν σχολάσει.

Ο 16χρονος προσέγγισε τον 9χρονο και του έριξε μπουνιά στο πρόσωπο, ζητώντας του να μην πειράξει ξανά την αδελφή του.

Σύμφωνα με το Action24 το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σχολικό προαύλιο που είναι κοινό για το Λύκειο και το Δημοτικό.

Μετά το περιστατικό, ο 9χρονος πήγε στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για το συμβάν. Ο πατέρας του παιδιού βρήκε τον 16χρονο και του ζήτησε τον λόγο. Τότε επενέβησαν καθηγητές οι οποίοι μετέφεραν τον 16χρονο στο γραφείο του διευθυντή και εκεί διαπίστωσαν ότι μαζί του έφερε και ένα μαχαίρι, το οποίο όμως δεν έβγαλε όταν επιτέθηκε στον 9χρονο.

Ο 16χρονος υποστήριξε ότι είχε το μαχαίρι για λόγους ασφαλείας.

Αμέσως ειδοποιήθηκε αστυνομία, άνδρες της οποίας προχώρησαν στην σύλληψη του 16χρονου.

Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρήματα, χρυσαφικά και έναν πίνακα ζωγραφικής, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Χανιά: 14χρονος έκανε bullying και λήστευε συμμαθητές του με την απειλή στιλέτου

Συναγερμός στην Αλεξανδρουπολη για την εξαφάνιση 13χρονου