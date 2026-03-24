search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πάτρα: Μαθητής Λυκείου γρονθοκόπησε 9χρονο σε προαύλιο σχολείου – Βρέθηκε πάνω του και μαχαίρι

basketa
αρχείου shutterstock

Νέο περιστατικό βίας σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Πάτρας, με έναν 16χρονο μαθητή λυκείου να χτυπάει στο πρόσωπο 9χρονο μαθητή δημοτικού, επειδή πείραζε την αδελφή του και της έπαιρνε πράγματα.

Μάλιστα στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου είχαν σχολάσει.

Ο 16χρονος προσέγγισε τον 9χρονο και του έριξε μπουνιά στο πρόσωπο, ζητώντας του να μην πειράξει ξανά την αδελφή του.

Σύμφωνα με το Action24 το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σχολικό προαύλιο που είναι κοινό για το Λύκειο και το Δημοτικό.

Μετά το περιστατικό, ο 9χρονος πήγε στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για το συμβάν. Ο πατέρας του παιδιού βρήκε τον 16χρονο και του ζήτησε τον λόγο. Τότε επενέβησαν καθηγητές οι οποίοι μετέφεραν τον 16χρονο στο γραφείο του διευθυντή και εκεί διαπίστωσαν ότι μαζί του έφερε και ένα μαχαίρι, το οποίο όμως δεν έβγαλε όταν επιτέθηκε στον 9χρονο.

Ο 16χρονος υποστήριξε ότι είχε το μαχαίρι για λόγους ασφαλείας.

Αμέσως ειδοποιήθηκε αστυνομία, άνδρες της οποίας προχώρησαν στην σύλληψη του 16χρονου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis 77- new
26-03-24_0006__DPN8598
giorgostsagarakis
GADA_police
areios-pagos_2908_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
kalxas 2 new
pezeskian
gkalibaf iran 77- new
oura_trapeza_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

