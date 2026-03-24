search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 08:24

Συναγερμός στην Αλεξανδρουπολη για την εξαφάνιση 13χρονου

Μεγάλη κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη για την εξαφάνιση του ανήλικου Hilal Ahmad (όνομα) Khogyani (επώνυμο), αφγανικής καταγωγής.

Πληροφορίες για τον 13χρονο έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» αργά το απόγευμα της Δευτέρας (23.03.2026).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» , τα ίχνη του αγοριού χάθηκαν στις 23 Μαρτίου πρωινές ώρες από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε τη Δευτέρα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Khogyani (επ.) Hilal Ahmad(ον.) έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3