Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρα, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε ΙΧ όταν ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη θέση «Τσαούση».

Το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε δένδρα, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news .

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

