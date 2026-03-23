Δήμος Αθηναίων: «Όχι» στην απέλαση του Τζαβέντ Ασλάμ

Ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ ενέκρινε, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, Θανάση Χειμωνά, ο οποίος συνέταξε και το σχετικό κείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του athina984.gr, η πρόταση συγκέντρωσε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος προστασίας.

Αναλυτικά το ψήφισμα

«Η ανάκληση του ασύλου του Τζαβέτ Ασλάμ από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη είναι μία ακραία ρατσιστική ενέργεια φίμωσης της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”. Είναι αδιανόητο να ασκείται σε βάρος ενός εκπροσώπου κοινότητας μεταναστών, που διαμένει στη χώρα 30 χρόνια, διότι υπερασπίζεται δικαιώματα και ελευθερίες απέναντι στον ρατσισμό και τον φασισμό, την αδικία τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών στους εργασιακούς χώρους και τις γειτονιές. Είναι προκλητικό λίγες μέρες μετά την τελεσίδικη καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να απειλείται με απέλαση ένας βασικός μάρτυρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής των δολοφόνων των Σαχζάτ Λουκμάν και Παύλου Φύσσα . Απαιτούμε την παύση της εκδικητικής ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του Τζαβέτ Ασλάμ».

Το παρόν στην συνεδρίαση έδωσε ο Τζαβέτ Ασλάμ ο οποίος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουν το ψήφισμα. «Εσείς που θα στηρίξετε εμένα, είναι στήριξη για να δυναμώσουμε τη δημοκρατία, την ανθρωπιά, τη δικαιοσύνη. Να πούμε όλοι ότι υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν δικαιώματα».

Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσε ο συνδυασμός του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά. «Πάγια θέση της παράταξης μας είναι ότι δεν συμμετέχει σε καμιά συζήτηση έκδοσης ψηφίσματος που δεν αφορά την Αθήνα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης, ενώ οι παρατάξεις Ανοιχτή Πόλη, Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας και η Ανατρεπτική Συμμαχία στήριξαν το ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακάλεσε το άσυλο του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας, καθώς κρίθηκε ότι «δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους του είχε χορηγηθεί αρχικά διεθνής προστασία στην Ελλάδα».

Ποιός είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ

Ο Τζαβέντ Ασλάμ διαμένει στην Ελλάδα επί 30 χρόνια, ηγείται της Πακιστανικής Κοινότητας «Η Ενότητα» από το 2005 και δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της εκπροσώπησης μεταναστών.

Έχει παρέμβει πολλές φορές στον δημόσιο λόγο και τα ΜΜΕ εκπροσωπώντας την κοινότητα, με έμφαση στα δικαιώματα, τη θρησκευτική εκπροσώπηση και την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

Διαβάστε επίσης: