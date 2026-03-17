Μετά από 30 χρόνια στη χώρα μας, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακάλεσε το άσυλο του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ.

Η υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε τη σχετική απόφαση η οποία και επιδόθηκε.

Το χρονικό

Η υπηρεσία Ασύλου είχε ενεργοποιήσει, όπως έγινε γνωστό στις 16 Φεβρουαρίου, τη διαδικασία ανάκλησης και είχε καλέσει τον ίδιο να καταθέσει τις παρατηρήσεις του εντός 15 εργάσιμων ημερών, πριν από την τελική κρίση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ασλάμ υπέβαλε το υπόμνημά του και η Υπηρεσία Ασύλου απέρριψε τις παρατηρήσεις του, καθώς, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, κρίθηκε ότι «δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους του είχε χορηγηθεί αρχικά διεθνής προστασία στην Ελλάδα».

Ο Τζαβέντ Ασλάμ μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προσφυγών, ώστε η υπόθεση να κριθεί σε δεύτερο βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, έχει προαναγγείλει αύξηση των ανακλήσεων ασύλου από το βήμα της Βουλής.

Ποιός είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ

Ο Τζαβέντ Ασλάμ διαμένει στην Ελλάδα επί 30 χρόνια, ηγείται της Πακιστανικής Κοινότητας «Η Ενότητα» από το 2005 και δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της εκπροσώπησης μεταναστών.

Έχει παρέμβει πολλές φορές στον δημόσιο λόγο και τα ΜΜΕ εκπροσωπώντας την κοινότητα, με έμφαση στα δικαιώματα, τη θρησκευτική εκπροσώπηση και την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

