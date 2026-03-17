Κικίλιας: Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή – Tα 10 βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου

Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στον Περσικό Κόλπο, την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τον Βασίλη Κικίλια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα 10 πλοία είναι εντός του Περσικού Κόλπου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι έχουν γίνει συνολικά 24 χτυπήματα εναντίον πλοίων της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ εξήγησε ότι ανάμεσα στα πλοία αυτά είναι και 3 ελληνόκτητα που δέχθηκαν ελαφρά χτυπήματα και άλλα 2 ελληνόκτητα που είδαν αντικείμενα – πιθανότατα drone – να πέφτουν κοντά τους.

Ο υπουργός έκανε λόγο για άκρως προβληματική και ανησυχητική κατάσταση. Ανέφερε ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τις εταιρίες και έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αίτημα από ναυτικό για επιστροφή, σημειώνοντας ότι εάν χρειαστεί υπάρχει αυτόματος μηχανισμός επιστροφής.

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας έκανε γνωστό ότι την Παρασκευή (20/3) θα διεξαχθεί σύσκεψη της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους του κλάδου της ακτοπλοΐας για το θέμα των καυσίμων.

Ανέφερε για παράδειγμα την περσινή απόφαση να μειωθούν τα λιμενικά τέλη ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, λέγοντας ότι είναι μία επιλογή που παραμένει στο τραπέζι.

Ο υπουργός τόνισε ότι αν συνεχίσει η πολεμική σύρραξη και αλλάξουν τα δεδομένα, τότε η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί.

