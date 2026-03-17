Πόλεμος στον Περσικό: Η Ευρώπη παίρνει μέτρα για να προλάβει τσουνάμι επιπτώσεων – Τι περιμένει η Αθήνα  

Προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις που μπορεί να φέρει στις ευρωπαϊκές οικονομίες ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, οι ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται να συζητήσουν στην σύνοδο κορυφής (Πέμπτη και Παρασκευή) τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουν για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, εάν η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το επόμενο διάστημα.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με επιστολή του κάλεσε τους 27 ηγέτες της ΕΕ να επεξεργαστούν τα κατάλληλα εργαλεία για «έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική απόκριση» στις συνέπειες της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει όλο το τελευταίο διάστημα ότι θα ζητήσει να ληφθούν άμεσα ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που να δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας χθες για το διεθνές και οικονομικό περιβάλλον κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης, με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» περιέγραψε το παγκόσμιο πλαίσιο ως ιδιαίτερα ασταθές, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει κρίσιμους τομείς της διεθνούς οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στη ναυτιλία, τις μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και στο επενδυτικό κλίμα, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τις οικονομίες.

Επεσήμανε ακόμα ότι «πρέπει η ΕΕ να είναι προετοιμασμένη η κρίση αυτή να κρατήσει περισσότερο. Να αφομοιώσουμε τα μαθήματα ενεργειακής κρίσης του 2022 και εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα για να μπορούμε να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ήταν απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας με προσωρινό χαρακτήρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα παρατείνουμε πέραν του 3μηνου. Στις σημερινές συνθήκες χρειάζεται ταχύτητα και προβλεψιμότητα. Έχουμε κάνει βήματα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε. Δεν έχουμε περιθώριο να χανόμαστε σε λαβύρινθους και αδιέξοδα. Δεν επιτρέπονται ούτε ασάφειες ούτε αδράνειες».

Να επισημάνουμε ότι μία πρώτη συζήτηση έγινε χθες στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, οι οποίοι εξέτασαν το ευρωπαϊκό «οπλοστάσιο» το οποίο θα τεθεί επί τάπητος στη Σύνοδο Κορυφής, με τον Σταύρο Παπασταύρο να υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για κοινή απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί η νέα κρίση, με συμφωνία για μία ενιαία, ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

«Μαζί ενωμένοι, μπορούμε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά σε μια κρίση που εξελίσσεται. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Υπάρχει ένας “ελέφαντας στο δωμάτιο”. Πρόκειται για τις ανισότητες στις τιμές χονδρεμπορικής της ηλεκτρικής ενέργειας» υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας.

«Όταν κάποιοι μιλούν για το κεντρικό σενάριο μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ, αυτό δεν είναι κάτι που θα επιβληθεί από την Επιτροπή. Θα προκύψει από συνδιαμόρφωση όλων των κρατών-μελών. Πρέπει να συντονιστούμε» πρόσθεσε.

Γαλάζια στελέχη ανέφεραν ότι η θέση της κυβέρνησης είναι η Ευρώπη να έχει έτοιμα στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί ή ενταθεί.

Έχοντας ως οδηγό τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην ενεργειακή κρίση του 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία η κυβέρνηση θα προσέλθει στη συζήτηση στην ζητώντας από τις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες για τα κράτη – μέλη σε σχέση με το χρέος, για να μπορέσει η Ελλάδα και με εθνικούς πόρους να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Εν τω μεταξύ σήμερα στη Βουλή συζητείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά, ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζει άμεσα μέτρα για τον αγροτικό τομέα καθώς η εκτίναξη των λιπασμάτων προκαλεί ντόμινο νέα προβλήματα στους αγρότες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος πάντως στα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας τόνισε ότι «τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι τα μόνα μέτρα για τα οποία μπορώ να πω κάτι. Είναι δεδομένα, εφαρμόζονται και θεωρώ, ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Κυβέρνηση. Από κει και πέρα, προφανώς υπάρχει «οπλοστάσιο», γιατί είναι μια κρίση που δεν μπορούμε να προβλέψουμε την έκταση, τη διάρκειά της και τις επιπτώσεις της στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο σημείο όπου χρειάζονται παραπάνω μέτρα. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί».

Διαβάστε επίσης:

