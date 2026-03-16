«Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ;»- Κόντρα Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Τα… τσούγκρισαν οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Σουηδίας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων και τον βαθμό κεντρικού σχεδιασμού που θα πρέπει να έχουν οι ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη.



Η Ebba Busch φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι στην ιδέα ενός πιο κεντρικού ευρωπαϊκού σχεδιασμού για τα ενεργειακά δίκτυα, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις αυτές, ο Σταύρος Παπασταύρου παρενέβη, σημειώνοντας ότι «με όλο τον σεβασμό προς την εκλεκτή συνάδελφό μου από τη Σουηδία, τα τελεσίγραφα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή».



Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να βιώνουν σε ορισμένες περιόδους σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα «τείχος τιμών ηλεκτρικής ενέργειας» μέσα στην ενιαία αγορά, υπονομεύοντας τη συνοχή της.



Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έλληνας υπουργός επικαλέστηκε τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θέτοντας ένα συμβολικό ερώτημα προς τους ομολόγους του: «Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ; Θα έλεγε ότι πρέπει να το κάνετε τώρα».

