ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 18:19
«Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ;»- Κόντρα Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Τα… τσούγκρισαν οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Σουηδίας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων και τον βαθμό κεντρικού σχεδιασμού που θα πρέπει να έχουν οι ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη.

Η Ebba Busch φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι στην ιδέα ενός πιο κεντρικού ευρωπαϊκού σχεδιασμού για τα ενεργειακά δίκτυα, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις αυτές, ο Σταύρος Παπασταύρου παρενέβη, σημειώνοντας ότι «με όλο τον σεβασμό προς την εκλεκτή συνάδελφό μου από τη Σουηδία, τα τελεσίγραφα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να βιώνουν σε ορισμένες περιόδους σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα «τείχος τιμών ηλεκτρικής ενέργειας» μέσα στην ενιαία αγορά, υπονομεύοντας τη συνοχή της.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έλληνας υπουργός επικαλέστηκε τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θέτοντας ένα συμβολικό ερώτημα προς τους ομολόγους του: «Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ; Θα έλεγε ότι πρέπει να το κάνετε τώρα».

Διαβάστε επίσης:

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την… απουσία του

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα απευθείας από… Λουξεμβούργο η νέα δικογραφία

Η… βενζίνη φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία



Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε την πρωτοπορία στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha την Παρασκευή (13/3)

Frontex
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex

papastavrou souidi 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ;»- Κόντρα Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

panagopoulos_gsee_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος για τα αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ: «Στημένη η υπόθεση, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Οι αριθμοί των συνέδρων από την πλευρά Δούκα και το στοίχημα του συνεδρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
LIFESTYLE

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

