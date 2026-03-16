Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την… απουσία του

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου συνεχίζει να απασχολεί το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με τον μέχρι πρότινος βουλευτή να… σαρώνει στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία, μέσω συνεργατών του.

Ειδικότερα, πρώτος Σύνεδρος με 188 ψήφους εκλέχτηκε ο Γιάννης Νικολάου στενός συνεργάτης του και περιφερειακός σύμβουλος.

Μάλιστα, από τους πρώτους 12 Συνέδρους, 8 φέρονται να είναι με τον Κωνσταντινόπουλο, 3 με το Νίκο Ανδρουλάκη και ένας του Μιχάλη Κατρίνη.

Ο διάδοχος του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή, Βαγγέλης Γιαννακούρας με δυσκολία θα εκλέγονταν σύνεδρος, αν δεν έπαιρνε το εισιτήριο λόγω της θέσης του βουλευτή, αφού έλαβε 43 ψήφους και βρέθηκε στη… 17η θέση.

