ΠΑΣΟΚ: Μετράνε συσχετισμούς για το συνέδριο – Κυριαρχία με… κόφτες για Ανδρουλάκη, δεύτερος ο Δούκας, αναζητούνται συμμαχίες

Με τη συμμετοχή να σπάει κάθε ρεκόρ, τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη και των υψηλόβαθμων παραγόντων του ΠΑΣΟΚ, έχουν αρχίσει την αποκρυπτογράφηση των συσχετισμών που έβγαλαν οι χθεσινές κάλπες για την εκλογή των συνέδρων.

Το ενδιαφέρον είναι πως οι εκτιμήσεις των επιτελείων διαφέρουν κατά πολύ, καθώς υπάρχουν δύο σοβαρές «αμφίσημες» ζώνες στο συνέδριο, που αρχίζει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή με την έγκριση πολιτικών αποφάσεων, καταστατικές αλλαγές και εκλογή νέας κεντρικής επιτροπής.

Η πρώτη «ζώνη» είναι οι σύνεδροι που δεν έχουν καμία ευθεία αντιστοίχιση με ομάδες και παράγοντες και διαμορφώνουν τη στάση τους ανάλογα με το θέμα που συζητείται ή και το κλίμα που επικρατεί σε κάθε κρίσιμη καμπή των διεργασιών.

Η δεύτερη έχει να κάνει με συνέδρους που συνομιλούν και «ακούνε» πέραν του ενός στρατοπέδου – σε άλλα θέματα ταυτίζονται με τη μία πλευρά και σε ένα άλλο με την… «αντίπαλη». Άρα, σε αυτή την περίπτωση οι συγκεκριμένοι σύνεδροι «μετριούνται» από τα επιτελεία διπλά – το καθένα τους έχει στη δύναμή του και έτσι οι τελικοί αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από τους πραγματικούς.

Υπό αυτή την έννοια, ένα σώμα περίπου 3.800 εκλεγμένων και πλέον των 1.000 αριστίνδην μελών, μοιάζει με «κινούμενη άμμο», που κρύβει πολλές παγίδες και δεν έχει δεδομένους συσχετισμούς για κάθε θέμα.

Οι συσχετισμοί

Πάντως σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει πλευρά ήδη από το κλείσιμο της κάλπης, φαίνεται ότι το στρατόπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη επιβεβαιώνει μεν μία κυριαρχία, επιτυγχάνοντας την εκλογή κοντά στο 60% των συνέδρων, αν και ανέμενε αρκετά παραπάνω. Μένει να φανεί εάν όλο αυτό το 60% ή όσο είναι τελικά ακριβώς, θα συνταχθεί με τις επιλογές και τις προτάσεις του προέδρου μέσα στο συνέδριο ή σε κάποιες περιπτώσεις θα επιλέξει άλλες θέσεις, όπως στο θέμα με το ψήφισμα για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ ή σε κάποιες ιδέες για καταστατικές αλλαγές, εφόσον αυτές τεθούν. Από τους περίπου 3.800 με 3900 συνέδρους που εκλέχτηκαν χθες, η απήχηση του προεδρικού μπλοκ υπολογίζεται σχεδόν 2000 συνέδρους.

Δεύτερη δύναμη φαίνεται να αναδεικνύεται η πλευρά τουΧάρη Δούκα, που είχε ένα οργανωμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, με κύρια απήχηση στην Αττική, αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα. Οι μετριοπαθέστερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 700 συνέδρους, που όμως κατ’ άλλους υπολογισμούς ξεπερνούν τους 800, ή και 850.

Ο δήμαρχος της Αθήνας επιβεβαιώνει έτσι ότι διατηρεί ένα ισχυρό εσωκομματικό πόλο, παρά τη διαφοροποίηση του άλλοτε συμμάχου του, Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος επιχείρησε μία αυτόνομη καταγραφή, με αποτελέσματα όμως που μένει να φανούν, αφού η σύμπλευσή του με την προεδρική πτέρυγα σε πολλά θέματα, του κόστισε.

Μικρότερη του αναμενόμενου – με δεδομένη τη δημοφιλία του στο ευρύ ακροατήριο – φαίνεται να είναι η απήχηση του Παύλου Γερουλάνου στο εκλεγμένο σώμα του συνεδρίου, ενώ δυνάμεις κατέγραψαν και προβεβλημένα στελέχη όπως ο Μιχάλης Κατρίνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου. Σχετικά περιορισμένο αριθμό εξέλεξε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μπλοκ σε συνεννόηση

Με δεδομένο τον εσωκομματικό συσχετισμό στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις, που στιγματίστηκαν από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και την έγερση ενστάσεων και φόβων για μετατροπή του Κινήματος από έναν πλουραλιστικό πολιτικό οργανισμό σε ένα «μικρό και ελεγχόμενο κόμμα» – ή «ΚΚΕ του Κέντρου», όπως λένε κάποιοι – εκδηλώνονται κινήσεις συνεννόησης στο μπλοκ των διαφωνούντων με επιλογές της ηγεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πλευρές Δούκα – Γερουλάνου – Κατρίνη και όχι μόνο, αναπτύσσουν διαύλους επικοινωνίας, ώστε να εμφανιστούν στο συνέδριο με κάποιες κοινές πολιτικές θέσεις. Ή και να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο εκλεγμένων στην κεντρική επιτροπή, αλλά κυρίως το πρώτο με αιχμή τρία θέματα:

Μη συνεργασία με τη ΝΔ.

Συζήτηση για το πώς θα επιτευχθεί ο εκλογικός στόχος της πρωτιάς και τι έχει κάνει η ηγεσία στο μέτωπο αυτό.

Πρόταση για διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις και πώς θα διαμορφωθεί μία αντίστοιχη πρόταση διακυβέρνησης.

