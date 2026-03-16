Μέση Ανατολή: Μέχρι και 1 δισ. ευρώ το κυβερνητικό πακέτο για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου

Τη διαβεβαίωση – που δίνει σχεδόν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν – ότι η Πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, ώστε να αμβλύνει τις συνέπειες της σύγκρουσης στη ζωή και την τσέπη των πολιτών επανέλαβε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, την ώρα που η κυβέρνηση έχει βγάλει… μολύβι και χαρτί και αναπροσαρμόζει την οικονομική της πολιτική, ώστε να την προσαρμόσει στα νέα δεδομένα που προκαλεί η σύρραξη.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε ότι «σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής στις αγορές και στις τιμές, είναι αυτονόητο ότι η πολιτεία οφείλει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει, διασφαλίζοντας ότι η συγκυρία δεν θα οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Προχωράμε, λοιπόν, στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα – με ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά – όσο και σε 61 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ».

Παράλληλα, τόνισε ότι «σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία -πέρα από τις τιμές δηλαδή, παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μας δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση».

Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα περιμένει να δει:

· Πώς θα επιδράσει η εφαρμογή των μέτρων στην αγορά – ήδη η αμόλυβδη έχει «πιάσει» τα 2 ευρώ ακόμα και στην Αττική… – ώστε να προσδιορίσει αν χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις, και κυρίως,

· Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, καθώς, όπως συμφωνούν όλοι οι διεθνείς αναλυτές, όσο μακραίνει η σύρραξη τόσο οι συνέπειές του επιδρούν αρνητικά στην παγκόσμια οικονομία.

Ούτως ή άλλως, στο τραπέζι υπάρχει ήδη η συζήτηση, αν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, να εφαρμοστεί ξανά το μέτρο του fuel pass (με εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή του και το ύψος του να υπολογίζεται μεταξύ 50 και 100 ευρώ), αν και ακόμα παραμένει άγνωστο το πότε θα εφαρμοστεί και ποια θα είναι η περίμετρός του. Άλλωστε, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, με τον πόλεμο να συνεχίζεται, ουδείς μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποιες θα είναι οι ανάγκες για παρεμβάσεις.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, παράλληλα, ότι ο δημοσιονομικός χώρος για τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι απεριόριστος και ότι θα πρέπει το όλο πράγμα να «μετρηθεί» με πολύ προσοχή – ιδίως αν ληφθεί υπόψη η εκτίμηση ότι το «σοκ» από τη σύρραξη μπορεί να έχει διάρκεια πολλών μηνών από ένα πιθανό τέλος του πολέμου. Και, βέβαια, μέσα σε όλα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα μέτρα που ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για το 2027.

Οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός προβλέπει μέτρα που θα κινηθούν από 800 εκατομμύρια ως ένα δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται και απευθείας πληρωμές, όπως, π.χ. η επιδότηση ενός ενοικίου ή τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους που δόθηκαν πέρσι. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ανακοινωθεί την 1η Απριλίου και εκτιμάται ότι θα πλησιάζει, αλλά δεν θα φθάνει τα 950 ευρώ μεικτά.

Από την άλλη, κάποιες σκέψεις που υπήρχαν για ένα μίνι – πακέτο (όπως έγινε και το 2025) μέσα στην άνοιξη φαίνεται ότι εγκαταλείπονται, καθώς τα κόστη του πολέμου διαρκώς αυξάνονται και δεν αφορούν μόνο τις αυξήσεις στα καύσιμα ή σε είδη πρώτης ανάγκης, αλλά επιδρούν συνολικά στην οικονομία, προκαλώντας αυξητικές τάσεις στον πληθωρισμό και συμπίεση του ρυθμού ανάπτυξης. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι το «πουγκί» του δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιηθεί με προσοχή, δεδομένης της αβεβαιότητας και της ρευστότητας που επικρατεί.

