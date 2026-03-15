ΠΑΣΟΚ: Εκλογή συνέδρων στη σκιά των γκάλοπ και της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου – Οι εκτιμήσεις για τους συσχετισμούς  

Το 80% των συνέδρων εκλέγουν σήμερα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, σε μία εσωκομματική διαδικασία που γίνεται υπό τη βαριά σκιά τόσο των μέτριων δημοσκοπήσεων, όσο και της αιφνίδιας διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Συνολικά έχουν θέσει υποψηφιότητα περίπου 5.800 μέλη και θα εκλεγούν σχεδόν 3.800 σύνεδροι. Σε αυτούς θα προστεθούν και τουλάχιστον άλλοι 1.000 αριστίνδην σύνεδροι, διαμορφώνοντας ένα σώμα γύρω στα 5000 μέλη.

Ουσιαστικά δηλαδή, οι συσχετισμοί για το συνέδριο (27 έως τις 29 Μαρτίου).

θα καθοριστούν και με βάση τις επιλογές που θα κάνει η ηγεσία για τα αριστίνδην μέλη – στο βαθμό που πολλά από αυτά είναι διορισμένα – αλλά και με το πώς θα επιδράσει το νέο σύστημα εκλογής συνέδρων με τον περίφημο «αλγόριθμο». Ο οποίος «αλγόριθμος» καθορίζει την εκπροσώπηση της κομματικής βάσης, όχι με βάση τον αριθμό των μελών, αλλά με την εκλογική επίδοση του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή.

Αποτέλεσμα αυτού είναι μεγάλες αστικές περιοχές, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, να υποεκπροσωπηθούν σε σχέση με άλλες, μικρότερες ως προς τον αριθμό των μελών.

Η συγκυρία στην οποία διεξάγεται η σημερινή ψηφοφορία δεν είναι η καλύτερη.

Αφενός τα γκάλοπ επιμένουν να παρουσιάζουν στάσιμο το ΠΑΣΟΚ στην περιοχή του 13% και πολύ μακριά από τη ΝΔ, κάτι που καθιστά, τουλάχιστον αυτήν την ώρα, μη ρεαλιστικό το στόχο της πρωτιάς στις εθνικές εκλογές. Αφετέρου έχει προκληθεί εσωτερική ένταση, η οποία πέραν των άλλων τροφοδοτήθηκε από τη διαγραφή του αντιπροέδρου της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, από την κοινοβουλευτική ομάδα – στη συνέχεια ο Αρκάς πολιτικός παρέδωσε την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ, εκθέτοντας την ηγεσία που του είχε καταλογίσει πως υπονομεύει το κόμμα.

Κορυφαία στελέχη (Δούκας, Γερουλάνος, Νίκος Παπανδρέου, Κατρίνης κ.α) αντέδρασαν στη διαγραφή, ενώ το κλίμα έγινε βαρύ και γενικότερα, καθώς η ηγεσία δίνει την εντύπωση ότι θέλει ένα ελεγχόμενο και φοβικό ΠΑΣΟΚ.

Οι συσχετισμοί

Πάντως, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες το προεδρικό μπλοκ δείχνει ικανό να εξασφαλίσει γύρω και άνω του 60% των συνέδρων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που κυκλοφορούν στο εσωκομματικό πεδίο, ο Χάρης Δούκας αναμένεται να καταγράψει σημαντική επιρροή στο σώμα των συνέδρων, εκλέγοντας περισσότερους από 700 αντιπροσώπους πανελλαδικά. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα, θα παγιωθεί ως η δεύτερη ισχυρότερη δύναμη στο εσωτερικό του κόμματος μετά τον πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη.

Μάχη φαίνεται ότι θα δοθεί για την τρίτη και τέταρτη θέση, με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Παύλο Γερουλάνο. Οι δυνάμεις του πρώτου θα εκληφθούν από τη Χαριλάου ως «συμμαχικές» του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ η επιρροή του κ. Γερουλάνου είναι πιθανό να προστεθεί με εκείνη του κ. Δούκα, αλλά και άλλων στελεχών, όπως του Μιχάλη Κατρίνη, ώστε να διαμορφωθεί ένας ισχυρός αντίρροπος πόλος στο εσωκομματικό πεδίο.

Πού ψηφίζουν οι κορυφαίοι

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει να ψηφίσει στη Δυτική Αθήνα, συγκεκριμένα στο Περιστέρι.

Ο Χάρης Δούκας ψήφισε στο εκλογικό κέντρο που λειτουργεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα σε άλλο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Παπανδρέου ψήφισε στην Πάτρα, η Άννα Διαμαντοπούλου στη Γλυφάδα και ο Μιχάλης Κατρίνης στην Ηλεία. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης προγραμμάτισε περιοδεία στα εκλογικά κέντρα της Ανατολικής Αττικής, ενώ αρκετοί βουλευτές επέλεξαν να βρεθούν στις εκλογικές τους περιφέρειες δίπλα στους ψηφοφόρους τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε μάλιστα μήνυμα από την κάλπη, τονίζοντας πως το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ.

«Προϋπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή σήμερα στις κάλπες. Γιατί η δύναμή μας είναι πάντα η κοινωνία και μόνο αυτή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές.

Αρκεί να το πιστέψουμε», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσο για τη συμμετοχή, εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε μερικές χιλιάδες μέλη, ενώ η Χαριλάου εμφανίζει μία εικόνα ότι στις κάλπες θα προσέλθουν άνω των 100.000 μελών.

Όμως το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τάμπλετ μόνο σε πέντε περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο και Αχαΐα), καθιστά κάθε εκτίμηση επισφαλή.

Η ψηφοφορία είναι μέχρι τις 7 το βράδυ και τα εκλογικά κέντρα τα εξής:

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Δούκα από την κάλπη: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές

Θάνος Πλεύρης: «Τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκα με το Predator» (Video)

Κώστας Τασούλας: «Θέλω να εμπνεύσω πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο» – Νέα αμιγώς πολιτική παρέμβαση από τον ΠτΔ

