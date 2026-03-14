ΠΑΣΟΚ: Η εκλογή συνέδρων διαμορφώνει συσχετισμούς – Ανδρουλάκης κυρίαρχος, ο Δούκας «κλειδώνει» τη  δεύτερη θέση, το ενδιαφέρον στα μπλοκ του εσωκομματικού πεδίου 

Η εσωκομματική διαδικασία για την εκλογή των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς την Κυριακή 15 Μαρτίου στήνονται κάλπες σε όλη τη χώρα για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο του κόμματος, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2026.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σε εκλογικά κέντρα που έχουν οριστεί σε όλες τις περιφέρειες, ενώ μέσα από τη διαδικασία αναμένεται να εκλεγούν συνολικά περίπου 4.000 σύνεδροι. Η εκλογή γίνεται με το σύστημα της μονοσταυρίας, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο από την περιοχή του.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εσωτερική ισορροπία δυνάμεων στο κόμμα, καθώς τα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν την πραγματική επιρροή των διαφορετικών τάσεων και ομάδων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Οι διάφορες πλευρές επιδιώκουν να εκλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους συνέδρους, ώστε να ενισχύσουν την παρουσία και τη διαπραγματευτική τους ισχύ στο επικείμενο συνέδριο, όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις.

Παραδοσιακά, στις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες το προβάδισμα διατηρεί η πλευρά του προέδρου. Ωστόσο, από τα δεδομένα που προκύπτουν τόσο από τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί σε ολόκληρη τη χώρα όσο και από το κλίμα που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του κόμματος, φαίνεται ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εμφανίζει ισχυρή παρουσία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που κυκλοφορούν στο εσωκομματικό πεδίο, ο Χάρης Δούκας αναμένεται να καταγράψει σημαντική επιρροή στο σώμα των συνέδρων, εκλέγοντας περισσότερους από 700 αντιπροσώπους πανελλαδικά. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα, θα παγιωθεί ως η δεύτερη ισχυρότερη δύναμη στο εσωτερικό του κόμματος μετά τον πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη.

Μια τέτοια επίδοση θα σηματοδοτούσε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει πλέον διαμορφώσει έναν διακριτό πολιτικό πόλο στο εσωτερικό της παράταξης, με αυξημένη επιρροή στις εσωκομματικές διεργασίες. Παράλληλα, θα αποτελούσε ένδειξη ότι η απήχησή του δεν περιορίζεται σε συγκυριακές συσπειρώσεις, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη δυναμική μέσα στο κόμμα.

Η Χαριλάου Τρικούπης θα «προτιμούσε» την ενίσχυση του Μανώλη Χριστοδουλακη – να κρατήσει δηλαδή ο βουλευτής Ανατολική Αττικης ισχυρές δυνάμεις από το περσινό «Δουκικό» μπλοκ, ώστε να ελέγξει ακομα περισσότερο το εσωκομματικό πεδίο μετά την άτυπη συμμαχία που έχει διαμορφώσει ο Ανδρουλακης με τον νεαρό πολιτικό. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε έμμεση ενίσχυση του προεδρικού μπλοκ, λένε οι γνωρίζοντες, που μιλούν για «ανταλλαγή» επιρροής ανάμεσα σε Ανδρουλακη και Χριστοδουλακη για να περιοριστεί η επίδραση στα εσωκομματικά πράγματα από το μέτωπο «Δούκα – Γερουλάνου – Κατρινη- Παπανδρεου», που ήταν άλλωστε αυτό που αντέδρασε στη διαγραφή Κωνσταντινοπουλου.

Και υπό αυτή την εννοια, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη που φαίνεται να διαμορφώνεται για την τρίτη και τέταρτη θέση, με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Παύλο Γερουλάνο να κινούνται σε κοντινά επίπεδα επιρροής. Η τελική εικόνα που θα προκύψει από την εκλογή των συνέδρων αναμένεται να δώσει μια σαφέστερη αποτύπωση του νέου συσχετισμού δυνάμεων ενόψει του συνεδρίου και των πολιτικών εξελίξεων που θα ακολουθήσουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

