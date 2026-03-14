Μητσοτάκης: «Η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη με συγκροτημένο σχέδιο προόδου για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες» (Video)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της Λάρισας συνομίλησε με τη κα Ράνια Λάμπρου που είναι συνιδρύτρια εταιρείας τεχνολογίας, τον κ. Γιώργο Ρωμανόπουλο που είναι αγρότης, τον κ. Ευάγγελο Γκάγκο Πρόεδρο εταιρειών κατασκευών και βιομηχανικής παραγωγής και τον κ. Αλέξανδρο Φίδης Μηχανικό Συστημάτων Πληροφορικής.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως έχει ξεχωριστή σημασία ότι «επιλέγουμε να μιλήσουμε για τη δυνατή οικονομία και τη δυνατή Ελλάδα στη Θεσσαλία που έχει δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές και έχει πλεονεκτήματα ώστε τα επόμενα χρόνια να απογειωθεί».

Ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η ανεργία στη Θεσσαλία είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, ότι έχει σημαντική μεταποιητική παραγωγική βάση και να ανοίξει τα φτερά της στον τουρισμό. «Είναι σημαντική στιγμή για την Ελλάδα να λέμε ότι ο πρόεδρος του eurogroup είναι ο Έλληνaς υπουργός οικονομικών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πως η καλή πορεία της οικονομίας μεταφράζεται σε στήριξη της κοινωνίας κάτι που έχουμε κάνει και εφόσον χρειαστεί θα το κάνουμε και τώρα. Πια στην Ελλάδα σκεφτόμαστε με όρους μέλλοντος», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών προσελκύει ανθρώπους πίσω στην πατρίδα. «Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την οικονομία μόνο με όρους παρόντος αλλά και με όρους μέλλοντος. Σήμερα η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη με συγκροτημένο σχέδιο προόδου για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Μπορούμε να δρομολογήσουμε σημαντικά έργα που πηγαίνουν πέρα από τον ορίζοντα της δικής μας διακυβέρνησης», υπογράμμισε.

«Η Θεσσαλία δοκιμάστηκε πολύ έντονα. Να γνωρίζετε ότι αν η ελληνική οικονομία δεν πατουσε καλά στα πόδια της θα ήταν αδύνατο να διαθέσουμε τα δις που διαθέτουμε σήμερα στην Θεσσαλία», επισήμανε. «Όλα αυτά μπορούμε να τα υλοποιούμε επειδή η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής και ισχυρής Ελλάδας αντανακλάται στην εικόνα των φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16 που βρίκσκονται στην Κύπρο, των πάτριοτ που προστατεύουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Ισχυρή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή ΝΔ. Αυτό το τρίπτυχο κρατείστε γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Μιλώντας για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «κληθήκαμε φέτος να διαχειριστούμε μια τέλεια καταιγίδα» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δύσκολη απόφαση για κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ευλογιά , στα διαχρονικά προβλήματα της κλιματικής κρίσης και τώρα μια ενδεχομένως προβληματική κατάσταση.

«Η απόφαση να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν δύσκολη και απαραίτητη. Και παρά τις δυσκολίες καταφέραμε πέρσι να κάνουμε πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ εκεί που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αργήσαμε. Οι πραγματικοί αγρότες θα εισπράξουν περισσότερα και σήμερα υπάρχει καλύτερη ορατότητα για τις πληρωμές για τους επόμενους μήνες. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι κάτω από τη δική μου προσωπική εποπτεία. Ενόψει της νέας ΚΑΠ, είναι σημαντικό να αποδείξουμε στην Ευρώπη ότι τακτοποιήσαμε οριστικά και αμετάκλητα τις παθογένειες του παρελθόντος. Ο καθένας θα πληρώνεται για το προϊον που παράγει και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Να ζητήσω κατανόηση για τις όποιες καθυστερήσεις», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι υπάρχουν ζητήματα με το κόστος παραγωγής. «Στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών είμαστε σε θέση να στηρίξουμε ειδικές κατηγορίες παραγωγών που επλήγησαν με μεγαλύτερη ένταση», σημείωσε. «Τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Να κάνω ειδική μνεία στη διαχείριση των υδάτων. Είναι έργα που απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων. Εχουμε φτιάξει τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικά έργα που αφορουν την υποδομή του νερου στη Θεσσαλία. Είμαστε όλοι μαζί, από την ίδια πλευρά του φράχτη. Τα μικρά ορεινής υδρονομίας στα βουνά μπορεί να έχουν τεράστια σημασία. Να εστιάσουμε στα σημαντικά έργα στα δίκτυά μας. Να κάνω ειδική μνεία σε μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία. Αυτό το σχέδιο ανατρέχει στη δεκαετία του ’60. Ήδη έχουν κατασκευαστεί σημαντικά τμήματα που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, απαξιώνονται. Ένας από τους λόγους που η χώρα έχει χαμηλές τιμές ενέργειας οφείλεται γιατί οι ΑΠΕ έδωσαν πολύ δυναμικό και επειδή φέτος έβρεξε πολύ και τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ είχαν πληρότητα. Όπου χρειαζόμαστε μεγάλα φράγματα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πάρει την απόφαση ώστε η μερική μεταφορά του νερού από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει μπροστά. Είναι κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης», τόνισε και είπε ότι θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για αυτό το έργο.

«Σας διαβεβαιώνω ότι όπως το 2023 είχαμε πει ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν η αύξηση των μισθών, στις 3 πρώτες προτεραιότητες πηγαίνοντας στις εκλογές του 2027 είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για την ευλογιά είπε ότι αν γινόταν ενδημική θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα στο μέλλον. «Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ειδικά τώρα που πλησιάζει το Πάσχα. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε, πριν μπει το καλοκαίρι με το πρόβλημα της ευλογιάς», ανέφερε.

Επίσης είπε ότι συμφωνία Mercosur έχει δικλείδες ασφαλείας, ότι δεν απειλούνται ελληνικά προϊόντα τα οποία θα έχουν ευκαιρία να μπουν σε μεγάλες αγορές.

«Αν υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται στάτους πρόσφυγα έχουμε κάθε λόγο να τους φιλοξενήσουμε και να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Οι αριθμοί είναι λογικοί και λύνουν το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού. Θα προχωρήσουμε σε οργανωμένες συμφωνίες με χώρες για αγροτών γης», είπε σε άλλο σημείο της συζήτησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της συζήτησης ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη στήριξη της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας. «Η στήριξη της μεταποίησης έχει μεγάλη σημασία, ειδικά στην περιφέρεια», ανέφερε. «Θέλουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε βιομηχανικά πάρκα και σχετική ευελιξία. Πολύ σημαντικό το χωροταξικό», σημείωσε. «Πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο. Η μεγάλη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέχεια.

«Ο λόγος που κάνουμε αυτές τις συζητήσεις είναι γιατί θέλω να αναδεικνύεται το αποτύπωμα της πολιτικής μας. Πολλοί νέοι έχουν ωφεληθεί από τις αυξήσεις των μισθών, από τη μείωση των φόρων και από προγράμματα όπως το Σπίτι μου. Καταλαβαίνω να υπάρχει μια γκρίνια, ανησυχία και έγνοια για την ακρίβεια. Είναι πραγματικά προβλήματα αυτά αλλά πολλοί άνθρωποι βελτίωσαν τη ζωή τους. Όποιος θέλει να βρει δουλειά σήμερα βρίσκει. Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που παίρνω για την οικονομική μας πολιτική. Σήμερα αν είσαι κάτω από 25 δεν πληρώνεις φόρο εισοδήματος και από τα 25 στα 30 μόνο 9%», είπε στο τελευταίο μέρος της κουβέντας ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι μισθοί δεν είναι εκεί που θα θέλαμε και πως γι’αυτό προχωρά η κυβέρνηση στη μείωση της φορολογίας.

«Έχουμε παγκόσμια οικονομική κρίση. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος. Είμαστε δύναμη ειρήνης. Έχοντας μεγάλη εμπειρία διαχείρισης κρίσεων που κράτησαν πολύ καιρό δεν ρίχνουμε ποτέ όλα τα όπλα στη μάχη από την αρχή. Κάναμε μια σημαντική παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων και σούπερ μάρκετ. Δύσκολο και αντιφιλελεύθερο μέτρο το πλαφόν. Αναγκαίο όμως για να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα στοχευμένα και προσωπικού χαρακτήρα όσο κρατάει η κρίση. Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί. Αν χρειαστεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους και όπου χρειάζεται να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εγώ θα βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κατεύθυνση που έχω δώσει στον υπουργό Οικονομικών και με το καπέλο του προέδρου του Eurogroup είναι ότι στο αρνητικό σενάριο πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή αντίδραση», υπογράμμισε.

Χατζηδάκης: 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες μέχρι το τέλος Ιουνίου

Κουτσούμπας: «Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα»

Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε (Video)