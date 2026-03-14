ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 12:41
Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε (Video)

mitsotakis_larisa

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 110 πτέρυγα μάχης.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ακόμα μία φορά την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ από την Λάρισα ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να αντεπεξέλθουν σε κάθε πρόσκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο.

Στη Λάρισα για τρίτο προσυνέδριο της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Λάρισα, για το τρίτο προσυνέδιο της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με πολίτες.

Χάρης Δούκας: «Είμαστε η δύναμη της αλλαγής, της ανατροπής, όχι η light ΝΔ»

Νέα «μάχη» Βρυξελλών – Μόσχας: Γιατί ο Πούτιν απειλεί με άμεση διακοπή της ευρωπαϊκής τροφοδοσίας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

google_news_icon

dikastiria-thessaloniki-new
Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 23χρονος κατηγορούμενος

mitsotakis_larisa
pratirio_energeia_0603_1920-1080_new
Ακρίβεια: Λίγο πριν τα 2 ευρώ η βενζίνη – «Τα διυλιστήρια καθορίζουν τις τιμές» λένε οι βενζινοπώλες για το πλαφόν (Video)

metro
Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείσουν νωρίτερα από Κυριακή στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

ploio
«Xτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο»: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επίθεση στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

Vicky-Safra
Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

xristos pappous dimarxow fylis – new
Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

flat-hunters
ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

bansky
Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

tehran_new
Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

dikastiria-thessaloniki-new
mitsotakis_larisa
pratirio_energeia_0603_1920-1080_new
