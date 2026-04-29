Αναγέννηση ιστορικού Hilton: Το Conrad Athens The Ilisian επαναπροσδιορίζει την πολυτελή φιλοξενία στην Αθήνα

Η Αθήνα αποκτά έναν νέο, φιλόδοξο πόλο φιλοξενίας και αστικής εμπειρίας, με το άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian στις 23 Απριλίου 2026. Η ημερομηνία έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς στο ίδιο κτήριο, το ιστορικό Hilton Athens είχε υποδεχθεί τον πρώτο του επισκέπτη ακριβώς την ίδια ημέρα, το 1963. Έξι δεκαετίες μετά, το εμβληματικό αυτό τοπόσημο επανέρχεται πλήρως ανασχεδιασμένο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την ξενοδοχειακή αγορά της πόλης.

Πρόκειται για την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας ένα μοντέλο φιλοξενίας που συνδυάζει σύγχρονη πολυτέλεια με έντονη τοπική αναφορά. Το ξενοδοχείο αποτελεί μέρος του ευρύτερου αναπτυξιακού project THE ILISIAN, ενός πολυδιάστατου προορισμού που ενσωματώνει ξενοδοχειακές υπηρεσίες, branded residences, γαστρονομία, ευεξία και εμπορικές χρήσεις.

Στο επίπεδο της διαμονής, το Conrad Athens The Ilisian διαθέτει 278 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα σε κομβικά σημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις σουίτες υψηλών προδιαγραφών, με τρεις Presidential και μία Royal, ενώ εντός του έτους αναμένεται να προστεθεί και το Omega Penthouse, με επιφάνεια 350 τ.μ. και ιδιωτική πισίνα.

Η γαστρονομία αποτελεί βασικό άξονα του εγχειρήματος, με συνολικά εννέα εστιατόρια και bars να αναπτύσσονται σταδιακά έως το τέλος του 2026. Το ιστορικό Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie, συνδυάζοντας ελληνική και γαλλική κουζίνα, υπό την επιμέλεια του Άγγελος Λάντος. Παράλληλα, το Athenian Lounge λειτουργεί ήδη ως χώρος συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το rooftop Galaxy επανέρχεται με νέο concept. Στο ίδιο συγκρότημα λειτουργεί ήδη και το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της γαστρονομικής πρότασης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της ευεξίας. Οι εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 2.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας (25 μέτρα), πλήρως εξοπλισμένους χώρους άθλησης, studios για εξειδικευμένα προγράμματα και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με φυσικό φως. Το Odei Wellness προσφέρει θεραπείες εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική παράδοση, ενώ εντός του έτους αναμένεται και η παρουσία του Κώστα Παπαγεωργίου, με έμφαση στις θεραπείες μακροζωίας.

Στο ίδιο οικοσύστημα εντάσσονται και τα Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, με διαμερίσματα από 60 έως 500 τ.μ., τα οποία συνδυάζουν ιδιωτικότητα με πρόσβαση σε ξενοδοχειακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το μοντέλο αξιοποίησης διαφοροποιείται ανά brand, με δυνατότητες βραχυχρόνιας ή μεσοπρόθεσμης μίσθωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εμπορική ζώνη του THE ILISIAN αναπτύσσεται παράλληλα, με επιλεγμένα καταστήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από γαστρονομία και κοσμήματα έως προσωπική φροντίδα και μόδα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προορισμού που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί επίσης κρίσιμο στοιχείο του εγχειρήματος, με περισσότερους από 800 εργαζόμενους, σημαντικό ποσοστό των οποίων προέρχεται από το ιστορικό Hilton, διασφαλίζοντας συνέχεια σε επίπεδο εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική προσέγγιση, το project κινήθηκε με σαφή στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του αρχικού χαρακτήρα του κτηρίου, που σχεδιάστηκε από τον Μανώλη Βουρέκα και την ομάδα του. Τα εμβληματικά στοιχεία, όπως οι προσόψεις του Γιάννη Μόραλη, έχουν διατηρηθεί και αποκατασταθεί, ενώ ο σύγχρονος φωτισμός της Ελευθερίας Ντεκώ αναδεικνύει το κτήριο στη νυχτερινή του εικόνα. Τον συνολικό σχεδιασμό συντόνισε το γραφείο AETER Architects, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών συνεργατών.

Συνολικά, το Conrad Athens The Ilisian δεν αποτελεί απλώς μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά ένα σύνθετο επενδυτικό και αστικό project που φιλοδοξεί να επηρεάσει ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εμπειρία της πόλης – τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους.

