ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 22:35
Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

Ανάρτηση στο Instagram έκανε η κόρη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Σοφία, η οποία δημοσίευσε το εισιτήριό της από την πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα η Σοφία Μητσοτάκη αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο.

Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε. Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

