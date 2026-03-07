«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η οργισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στα fake news για την επιστροφή της από το Ντουμπάι

Την οργή της Σοφίας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι «δραπέτευσε» από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ.

«Ακόμα μία πρόκληση στον ελληνικό λαό που στενάζει από την ακρίβεια – Mε ιδιωτικό Tζετ “δραπέτευσε” η Σοφία Μητσοτάκη από το Ντουμπάι – Ο λογαριασμός ύψους 50.000 ευρώ πάει στους Έλληνες φορολογούμενους» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα σύμφωνα με την ανάρτησή της.

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες. Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη», επισήμανε η κόρη του πρωθυπουργού.

»Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», τονίζει η Σοφία Μητσοτάκη.

