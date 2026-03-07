search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 15:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 13:56

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η οργισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στα fake news για την επιστροφή της από το Ντουμπάι

07.03.2026 13:56
sofia_mitsotaki

Την οργή της Σοφίας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι «δραπέτευσε» από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ.

«Ακόμα μία πρόκληση στον ελληνικό λαό που στενάζει από την ακρίβεια – Mε ιδιωτικό Tζετ “δραπέτευσε” η Σοφία Μητσοτάκη από το Ντουμπάι – Ο λογαριασμός ύψους 50.000 ευρώ πάει στους Έλληνες φορολογούμενους» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα σύμφωνα με την ανάρτησή της.

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες. Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη», επισήμανε η κόρη του πρωθυπουργού.

»Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», τονίζει η Σοφία Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: «Οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι περιφερειάρχης»

Με τρία δικαστικά μέτωπα θα πάει στις κάλπες η κυβέρνηση

Επιμένει για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης με προ ημερησίας για το κράτος δικαίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
f 16 new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα

aeroplanoforo new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ – Συναγερμός εν αναμονή του «πολύ σκληρού χτυπήματος», όλες οι εξελίξεις

kypros-simaia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στο BBC: «Υπό συζήτηση θα τεθεί το μέλλον των Βρετανικών βάσεων στο νησί» – «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά»

voulgari
LIFESTYLE

Βούλγαρη για Σκορδά: «Προσφέρθηκα να την καλύψω αν θέλει να λείψει κάποιες μέρες μετά τον γάμο»

ert
MEDIA

ΕΡΤ και ERTFLIX γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 15:31
f 16 new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα

aeroplanoforo new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ – Συναγερμός εν αναμονή του «πολύ σκληρού χτυπήματος», όλες οι εξελίξεις

kypros-simaia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στο BBC: «Υπό συζήτηση θα τεθεί το μέλλον των Βρετανικών βάσεων στο νησί» – «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά»

1 / 3