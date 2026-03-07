search
Επιμένει για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης με προ ημερησίας για το κράτος δικαίου

Να επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την κρίσιμη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τους Ντίλιαν, Μπίτζιο, Λαβράνο και Χάμου, την περασμένη Πέμπτη.

Κι αυτό διότι ξεκάθαρα η κρίσιμη αυτή εξέλιξη, που ομολογουμένως ευνοεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήταν και διάδικος στη συγκεκριμένη δίκη, επισκιάστηκε εύλογα από τις ακόμα πιο κρίσιμες και ανησυχητικές εξελίξεις στο Ιράν, οι οποίες απειλούν να συμπαρασύρουν σε ανάφλεξη την ευρύτερη περιοχή.

Για πρώτη φορά δε η ανησυχία για Ελλάδα και Κύπρο χτυπάει κόκκινο.

Έτσι, κατά την πρωτολογία του στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, ανακοίνωσε ότι καταθέτει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, ώστε ο Μητσοτάκης, όπως είπε, να αποδείξει «ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις» με το λογισμικό Predator «δεν ήσασταν εσείς ο ίδιος προσωπικά».

