Νερό και… συμπάθεια στη συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού

Κάτι λιγότερο από μισάωρο διήρκησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της Νίκης Δημήτρη Νατσιό, στη Βουλή, στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν ενημέρωσης σε σχέση με τον πόλεμο, για όποιον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί – υπενθυμίζεται την Τρίτη έχει προηγηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρχηγός της Νίκης σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση ο πρωθυπουργός έκανε την πρόβλεψη ότι θα σταματήσει ο πόλεμος: Ειδικότερα ανέφερε: «Τον ρώτησα για την ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Δεν μου απάντησε ευθαρσώς, το άφησε θολό. Για τις οικονομικές συνέπειες, ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει επάρκεια σε όλα. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τον τουρισμό, όταν υπάρχουν ακοές πολέμου. Μου απάντησε ότι προβλέπει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος».

Σημείωσε επίσης πως τον ρώτησε «για ποιο λόγο μας χαρακτηρίζετε πατριώτες της φακής;», και ο πρωθυπουργός «απάντησε πως δεν εννοούσε εμάς».

Στην αρχή της συνάντησης, ο Δ. Νατσιός φαίνεται πως επιχείρησε να σπάσει τον πάγο, λέγοντας, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε μετά τη συνάντηση, πως έχει ένα κοινό με τον πρωθυπουργό: «Του είπα του πρωθυπουργού ότι έχουμε ένα κοινό. Έχουμε δύο κόρες και ένα γιο. Παντρεύω το γιο μου το καλοκαίρι, όπως κι αυτός».

Νωρίτερα, πριν την κατ’ ιδίαν συνάντηση, μπροστά στις κάμερες σημειώθηκε ο εξής διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση μου. Η χώρα είναι μια ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη προτεραιότητα να συνδράμουμε την Κύπρο παρέχοντας αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία, ήμασταν οι πρώτοι, ακολούθησαν και άλλες χώρες, αναδεικνύοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας.

Εξαιρετικά σύνθετες οι προσπάθειες επαναπατρισμού. Αρκετές πτήσεις έχουν επιστρέψει στην πατρίδα, δρομολογούνται και άλλες. Εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ευχαριστώ στελέχη του υπουργείου και τις πρεσβείες.

Αύριο θα υπάρξει μια μεγάλη πτήση από Ντουμπάι και καλώ τους Έλληνες να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία εάν θέλουν να επαναπατριστούν. Να ξέρουν οι Έλληνες, η πατρίδα τους φροντίζει, εάν επιθυμούν να επιστρέψουν, θα κινήσουμε γη και ουρανό.

Δημήτρης Νατσιός: Χρειάζεται ελάχιστο πεδίο συνεννόησης. Πολλά δεινά έχει προκαλέσει η διχόνοια στην πατρίδα μας. Επουδενί η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη, η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού. Να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θα υποστεί η χώρα δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες στήριξης. Εύχομαι να πρυτανεύει η λογική και να επικρατήσει η ειρήνη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι να σας προσφέρουμε, καφεδάκι, τσαγάκι;

Δημήτρης Νατσιός: Είμαι οπαδός του νερού.

Διαβάστε επίσης:

Στον «αέρα» το νερό του Έβρου: Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν τη συμφωνία Ελλάδας–Βουλγαρίας για τον Άρδα

Δένδιας: Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα στέλνει η Αθήνα για την προστασία της Βουλγαρίας

Νέα τουρκική πρόκληση: «Νίκο, μην παίζεις με τη φωτιά», γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο

