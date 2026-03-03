Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη: Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επι της αρχής απαράδεκτη

Με ολιγόλεπτη καθυστέρηση άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο και ενημερώνει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο.

Στις κοινές δηλώσεις τους πριν την έναρξη της συνάντησης, ο Κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ν. Ανδρουλάκη «που ανταποκρίθηκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πολεμο. Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Εχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους».

«Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επι της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «επικοινώνησα και με πρόεδρο Κυπριακης Δημοκρατιας. Ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων. Η Ελλάδα είναι σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσογείο πρέπει να συνδέεται με προστασία του Ελληνισμου, ιδιαίτερα του κυπριακού».

«Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα», τόνισε ο Ν. Ανδρουλάκης ζητώντας, παράλληλα, να δοθεί «ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες».

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι η συνάντηση ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη διάρκειά της υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον Κ. Μητσοτάκη στον Ν. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις και όπως επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη.

