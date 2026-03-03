Κατρίνης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις»

Καμία εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν ζήτησε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική που σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αυτή τη σύρραξη» είπε.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είναι αυτονόητη η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο, μια κίνηση που θα έκανε κάθε Κυβέρνηση.

Θύμισε, άλλωστε, ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έκανε πράξη το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και αναγνώριση αυτής της προσφοράς είναι, ότι οι Κύπριοι αδελφοί μας έδωσαν το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου στην αεροπορική βάση στην Πάφο».

Τόνισε, όμως, ότι «αυτή η παρουσία θα έπρεπε να είχε γίνει και σε προηγούμενο χρόνο, όταν παρεμποδίζονταν για παράδειγμα οι έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου από την γειτονική Τουρκία».

Ανέφερε ακόμη, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να ζητήσουν ενεργοποίηση του άρθρου 42(7) της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμοιβαία αμυντική συνδρομή, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη.

Γιατί δεν μπορεί, όπως είπε, η Ευρώπη να κάνει εξοπλισμούς, να έχει αμυντικό δόγμα, να έχει ρήτρα αμυντικής συνεργασίας και την ώρα που υπάρχουν ευθείες απειλές για την Κύπρο από το ιρανικό καθεστώς, να μην κάνει τίποτα.

Τέλος, επισήμανε, ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όφειλε να έχει ζητήσει από την αρχή, και ειδικά μετά την απειλή έναντι της Κύπρου, να συγκληθεί Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για όλα αυτά τα θέματα, ακόμη και αν πιστεύουμε, ότι δεν έχουν αποτελέσματα όλα αυτά.

«Εφόσον είμαστε στο κέντρο λήψης αποφάσεων του ΟΗΕ θα πρέπει να διεκδικούμε έναν ρόλο πιο πρωταγωνιστικό και πιο διεκδικητικό» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

H Ελλάδα ενισχύει την αεράμυνά της – Στέλνει Patriot στην Κάρπαθο

Απόδημοι: Ανοιχτό το στοίχημα των 200 ψήφων για την επιστολική, δύσκολη η συναίνεση για την «τριεδρική»

Ιρανικό: Απότομη κλιμάκωση και για την Ελλάδα – Αεροναυτική στήριξη στην Κύπρο και ενημέρωση της αντιπολίτευσης για την εμπλοκή