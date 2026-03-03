Κύπρος: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας, είπε ο Δένδιας στον Χριστοδουλίδη

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην οποία διαβεβαίωσε ότι «είμαστε συνολικά και απολύτως στην διάθεση σας», έχει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μεγαλόνησο μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου και την αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών και τεσσάρων F-16 Viper.

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη (σ.σ. Πάλμας, υπουργός Άμυνας της Κύπρου) και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», ανέφερε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Νίκος Δένδιας, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας σημείωσε, επίσης, ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον ομόλογο του Βασίλη Πάλμα τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στην διάθεση σας», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

