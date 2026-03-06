search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 13:20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06.03.2026 12:16

Νέα τουρκική πρόκληση: «Νίκο, μην παίζεις με τη φωτιά», γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο

06.03.2026 12:16
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την απόφαση της Αθήνας να στείλει στην Κάρπαθο μια πυροβολαρχία Patriot, προκειμένου να ενισχυθεί η αεράμυνα της Ελλάδας, καθώς εντείνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από την τουρκική κυβέρνηση, η φιλοερντογανική εφημερίδα Sabah, με τον προκλητικό τίτλο «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» (προφανώς αναφερόμενη στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια), συνεχίζει να προκαλεί, ισχυριζόμενη ότι «η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τον πόλεμο στο Ιράν, ανέλαβε επικίνδυνες ενέργειες στην περιοχή του Αιγαίου […] Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέφρασε αυστηρή αντίδραση, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις της Ελλάδας δεν είναι σοβαρές και ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε βήμα της Ελλάδας».

Χθες το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση μεταφοράς της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, με τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετσελί να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου και να επικαλείται τις συνθήκες της Λωζάνης και του Παρισιού για να στηρίξει τη θέση αυτή.

Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση, με την εκπρόσωπο του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού να κάνει λόγο για «ανυπόστατες» και «μονομερείς αιτιάσεις» που έχουν απορριφθεί επανειλημμένως, τονίζοντας ότι «το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος».

