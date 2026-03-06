Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1978-82 και επί 28 χρόνια δημάρχου Λεωνιδίου, Δημήτρη Τσιγκούνη, με την οποία εξήρε την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του εκλιπόντος.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό της στέλεχος, τον Δημήτρη Τσιγκούνη» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ και συνεχίζει:

«Γεννήθηκε το 1944 και σπούδασε οικονομολόγος. Με έντονη αντιδικτατορική δράση στα νεανικά του χρόνια, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 1978 έως το 1982, σε μια θητεία που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιδεολογική και οργανωτική κυριαρχία της νεολαίας του κόμματός μας.

Το 1982 εκλέχτηκε Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας, θέση στην οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του επί 28 χρόνια, καθώς εξελέγη σε 7 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006), αποτελώντας τον Δήμαρχο με την μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια θητείας στη χώρα.

Εργάστηκε με συνέπεια, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Ο Δημήτρης Τσιγκούνης ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων της Παράταξης, με αταλάντευτη πίστη στις αρχές και τις αξίες της, ξεχωρίζοντας για την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Το «αντίο» του Παύλου Μαρινάκη

«Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Τσιγκούνη προκαλεί βαθιά θλίψη σε όλους όσοι περάσαμε από την ΟΝΝΕΔ», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του για την απώλεια του Δημήτρη Τσιγκούνη.

«Ο Δημήτρης Τσιγκούνης υπηρέτησε τη νεολαία της παράταξης από την πρώτη γραμμή και, ως Πρόεδρός της, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Με πίστη στις ιδέες της παράταξης και με μια αυθεντική ευγένεια που χαρακτήριζε τον τρόπο που μιλούσε και λειτουργούσε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους τους συναγωνιστές που πορεύτηκαν μαζί του στα πιο δύσκολα χρόνια.

Καλό ταξίδι πρόεδρε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης.

Κακλαμάνης Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό

«O Δημήτρης Τσιγκούνης σημάδεψε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή για τη νεολαία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική ζωή του τόπου», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Τσιγκούνη, ενός ανθρώπου που σημάδεψε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή για τη νεολαία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά και ενός προσωπικού φίλου.

Ως πρώτος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση και την ανάπτυξη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το δικό του στίγμα σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων και μεγάλων προσδοκιών για τη νέα γενιά.

Στη συνέχεια υπηρέτησε με αφοσίωση την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λεωνίδιο της Αρκαδίας, από τη θέση του Δημάρχου, διατηρώντας πάντοτε στενή σχέση με την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Θα τον θυμάμαι ως έναν άνθρωπο με ευθύτητα, συνέπεια και βαθιά πίστη στις αξίες που υπηρέτησε σε όλη τη δημόσια διαδρομή του. Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής και εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπήτηρια στην οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Τσιγκούνη.

