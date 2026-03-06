Υπουργείο Εξωτερικών: 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη από τη Μέση Ανατολή

Με επιτυχία και ασφάλεια ολοκληρώθηκαν χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών, η ελληνική διπλωματία και οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών στην πατρίδα τους.

Συγκεκριμένα:

91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

101 Έλληνες πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με την υποστήριξη της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

10 Έλληνες πολίτες έφτασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ, μέσω της πόλης Τάμπα στην Αίγυπτο, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Πρόξενο στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σήμερα Παρασκευή αναμένονται δύο πτήσεις από το Ομάν. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη sky express στις 15:30 και η δεύτερη με Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιεί συνολικά δώδεκα (12) τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται πέντε (5) τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067

Email Πρεσβείας: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/iraq

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9

Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477

Email Πρεσβείας: [email protected] /

Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820

Εmail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/yGUs6tkngnQGn3156

Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282

Email Πρεσβείας: [email protected]

/Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253

Email.: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

Εmail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

Εmail Πρεσβείας: [email protected]

/ Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659

Email Πρεσβείας: [email protected]

/ Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/beirut

Μπαχρέιν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

Ομάν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207

Εmail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: https://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών, μονίμων κατοίκων Σαουδικής Αραβίας: https://forms.cloud.microsoft/r/y2JmYf2KnP

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών που διαμένουν προσωρινά στη Σαουδική Αραβία: https://forms.cloud.microsoft/r/UwL9Sgp49i

