Υπουργείο Εξωτερικών: Νέος επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή αύριο Σάββατο

Νέο επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

(Παρακαλείστε στο θέμα να περιέχεται η φράση ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES).

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

