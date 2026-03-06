search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 13:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 12:07

Υπουργείο Εξωτερικών: Νέος επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή αύριο Σάββατο

06.03.2026 12:07
Untitled design (2)

Νέο επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

(Παρακαλείστε στο θέμα να περιέχεται η φράση ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES).

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Διαβάστε επίσης

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της Ν.Δ. και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούνται ύποπτοι στην Ελλάδα για σχέσεις με το Ιράν (video)

ΚΚΕ: Ζητά να κλείσουν οι βάσεις, καλεί σε αντιπολεμικό ξεσηκωμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kainourgiou-new
LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

tourism_rodos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

emminopavsi new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

tisgkounis_dimitris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

patriot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Patriot και F-16 για την προστασία της Βουλγαρίας στέλνει η Αθήνα στη Βόρεια Ελλάδα – Νέοι συναγερμοί σε Ακρωτήρι, Ισράηλ και Ντουμπάι (Live οι εξελίξεις)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

kimon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί η αντιαεροπορική ομπρέλα για την Κύπρο - Οι φρεγάτες, τα ραντάρ και τα Ισραηλινά Barak MX, που έμειναν να... κοιτούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 13:17
kainourgiou-new
LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

tourism_rodos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

emminopavsi new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

1 / 3