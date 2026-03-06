search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 13:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 12:27

Δένδιας: Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα στέλνει η Αθήνα για την προστασία της Βουλγαρίας

06.03.2026 12:27
dendias-omilia

Μετά την Κάρπαθο η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας της Ελλάδας αποφάσισε να στείλει μέσα στις επόμενες ώρες σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Μετά τη συνομιλία του με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι «κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία».

Ο υπουργός προσέθεσε ότι ταυτόχρονα «αποστέλλονται 2 ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια», ενώ έσπευσε να τονίσει ότι «οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας – μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».

Διαβάστε επίσης

Υπουργείο Εξωτερικών: Νέος επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή αύριο Σάββατο

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της Ν.Δ. και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούνται ύποπτοι στην Ελλάδα για σχέσεις με το Ιράν (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kainourgiou-new
LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

tourism_rodos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

emminopavsi new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

tisgkounis_dimitris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

patriot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Patriot και F-16 για την προστασία της Βουλγαρίας στέλνει η Αθήνα στη Βόρεια Ελλάδα – Νέοι συναγερμοί σε Ακρωτήρι, Ισράηλ και Ντουμπάι (Live οι εξελίξεις)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

kimon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί η αντιαεροπορική ομπρέλα για την Κύπρο - Οι φρεγάτες, τα ραντάρ και τα Ισραηλινά Barak MX, που έμειναν να... κοιτούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 13:17
kainourgiou-new
LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

tourism_rodos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

emminopavsi new
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

1 / 3