Δένδιας: Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα στέλνει η Αθήνα για την προστασία της Βουλγαρίας

Μετά την Κάρπαθο η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας της Ελλάδας αποφάσισε να στείλει μέσα στις επόμενες ώρες σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Μετά τη συνομιλία του με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι «κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία».

Ο υπουργός προσέθεσε ότι ταυτόχρονα «αποστέλλονται 2 ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια», ενώ έσπευσε να τονίσει ότι «οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας – μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».

