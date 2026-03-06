Τριαντά δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη την Κυριακή 6 Μαρτίου, του μακρινού 1994 όταν η Μελίνα Μερκούρη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την επέτειο του θανάτου της μίλησε για τη συμβολή της στον πολιτισμό και τον αγώνα της για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας και της συλλογικής μας ταυτότητας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη δήλωσή του για τη συμπλήρωση 32 ετών από τον θάνατο της.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «η Μελίνα δεν ήταν μόνο μία διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα», αλλά «υπήρξε μία πολιτικός με άσβεστο πάθος, όραμα και βαθιά πίστη στη δύναμη της τέχνης ως πυλώνα ταυτότητας και δημοκρατίας».

Η Μελίνα δεν ήταν μόνο μια διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα• υπήρξε μια πολιτικός με άσβεστο πάθος, όραμα και βαθιά πίστη στη δύναμη της τέχνης ως πυλώνα ταυτότητας και δημοκρατίας.



Στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και της μεγάλης… pic.twitter.com/FxPmgs3ANU — Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 6, 2026

«Στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, ανέδειξε τον πολιτισμό σε κεντρικό στοιχείο για την Ελλάδα της Αλλαγής. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική. Πρωτοστάτησε στη θέσπιση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με την Αθήνα να γίνεται η πρώτη πόλη που φιλοξένησε τον θεσμό το 1985. Προώθησε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, ενίσχυσε την πολιτιστική αποκέντρωση και τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ), ενώ εργάστηκε συστηματικά για να γίνει ο πολιτισμός δικαίωμα για όλους τους πολίτες. Πάνω απ’ όλα, όμως, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

