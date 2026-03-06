search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

06.03.2026 08:46

Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

natsios

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα… συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό για να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός δηλώνει διαθέσιμος να ενημερώσει κατ’ ιδίαν και τους υπόλοιπους αρχηγούς εφόσον το επιθυμούν απορρίπτοντας το αίτημα για τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών που προέρχεται από τα κόμματα της Αριστεράς.

«Από τη στιγμή που ο σκοπός των πολιτικών αρχηγών είναι η ενημέρωση, γιατί δεν δέχονται να ενημερωθούν ο καθένας ξεχωριστά από τον Πρωθυπουργό και ζητούν τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών» αναρωτιούνται συνεργάτες του Πρωθυπουργού που εκτιμούν πως με αυτό τον τρόπο θέλουν να επενδύσουν «στις εντυπώσεις και το σόου και όχι να ενημερωθούν».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή συνάντηση  

mikrospitistolivadi
MEDIA

Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

AP24214697237029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

hyundai-i10-n-line-lifestyle-0723-02_jpg_bfc_off
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

pyelos
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για την υγεία του πυελικού εδάφους

ertnews new
MEDIA

Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

1 / 3