Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα… συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό για να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Ο Πρωθυπουργός δηλώνει διαθέσιμος να ενημερώσει κατ’ ιδίαν και τους υπόλοιπους αρχηγούς εφόσον το επιθυμούν απορρίπτοντας το αίτημα για τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών που προέρχεται από τα κόμματα της Αριστεράς.
«Από τη στιγμή που ο σκοπός των πολιτικών αρχηγών είναι η ενημέρωση, γιατί δεν δέχονται να ενημερωθούν ο καθένας ξεχωριστά από τον Πρωθυπουργό και ζητούν τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών» αναρωτιούνται συνεργάτες του Πρωθυπουργού που εκτιμούν πως με αυτό τον τρόπο θέλουν να επενδύσουν «στις εντυπώσεις και το σόου και όχι να ενημερωθούν».
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή συνάντηση
