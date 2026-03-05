Ραγκούσης και Μαντζουράνης «στέλνουν» και… στρατό στην Κύπρο

Άμα είσαι μπροστά, είσαι μπροστά, τέλος. Αν ο αντίπαλός σου κάνει ένα, εσύ πρέπει να κάνεις δύο και τρία, μη σου πω και τέσσερα.

Κάπως έτσι το σκέφτηκαν οι Ραγκούσης και Μαντζουράνης και όχι μόνο εξέδωσαν ενθουσιώδη κοινή δήλωση για την κυβερνητική απόφαση να σταλούν στην Κύπρο αεροπλάνα και πλοία, αλλά εξέφρασαν και τη θέση πως πρέπει να πάει και στρατός ξηράς.

Θα μπορούσε να πει κανείς, «γιατί όχι;». Εδώ που φτάσαμε κι αφού η Κύπρος έμπλεξε στον πόλεμο του Νετανιάχου (και του Τραμπ) και νιώθει πιο κοντά στο Τελ Αβίβ (δεν… κείται μακράν αυτού, κατά πως φαίνεται και δεν μιλούμε γεωγραφικά) απ’ ό,τι στην Ευρώπη, οφείλει η Αθήνα – και όχι μόνο, αλλά ειδικά η Αθήνα-, να την υπερασπίσει.

Μέχρις εδώ, ας πούμε ότι όλα ok και παραβλέπουμε τις ψιθυρολογίες ότι η θέση των δύο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι κόντρα στον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, αν πράγματι ισχύει η… απόσταση και τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ… κείται μακράν των δύο στελεχών.

Αλλά θα περίμενα στη θριαμβευτική και συνοδευόμενη τρόπον τινά (ως αίσθηση, όχι ηχητικά) από εμβατήρια δοξαστικά δήλωση, να περιλαμβάνεται έστω μία νύξη για τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ (έχει σημασία η σειρά) στη Μέση Ανατολή. Και ο οποίος πόλεμος στερείται νομικής βάσεως, αν δεν κάνω λάθος και αν λάβω υπόψη μου τα όσα λέγονται ακόμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή στις ΗΠΑ – για ΟΗΕ και Διεθνές Δίκαιο δεν χρειάζεται καν να αναφέρω το οτιδήποτε, όλοι τα γνωρίζουν.

Αν δεν κάνω λάθος επίσης, ο Μαντζουράνης είναι νομικός. Προφανώς τα γνωρίζει λίγο παραπάνω αυτά τα νομικά. Αλλά προτίμησε να φορέσει τα φισεκλίκια, αντί να πει και μία κουβέντα επί του θέματος.

Μάλλον το να ομνύουμε στο διεθνές δίκαιο δεν είναι και τόσο… «εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» – αυτές είναι οι φράσεις τους για να στηρίξουν την απόφαση αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, για την οποία πάντως υπήρξε γενικά μία (έστω γεμάτη με ανησυχίες και προβληματισμούς και επιφυλάξεις) συμφωνία, ακόμα και στο κόμμα τους (το τωρινό, τον ΣΥΡΙΖΑ).

Διαβάστε επίσης

Στην Ευρωβουλή το… Predator

Πέρασε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους απόδημους – Από τις μεθεπόμενες εκλογές σε ισχύ η τριεδρική περιφέρεια

Η επίσκεψη Δένδια στη Μεσσηνία για την πίτα της ΔΕΕΠ και η απουσία Σαμαρά από την εκδήλωση