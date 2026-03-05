search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.03.2026 09:38

Στην Ευρωβουλή το… Predator

05.03.2026 09:38
Giannis Maniatis

Μετά από αίτημα που κατέθεσε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επομένη Τετάρτη στο Στρασβούργο το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Η συζήτηση θα γίνει με αφορμή την απόφαση του Μονομελούς Πλημελειοδικείου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Όπως τονίζεται από την πλευρά του ευρωβουλευτή “διαφάνηκε από το δικαστήριο, υπήρξε άμεση σχέση των κατηγορουμένων για τη χρήση του Predator με την ΕΥΠ και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την απόφασή του το δικαστήριο ανοίγει ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ζητά από την Εισαγγελεία την διερεύνηση νέων υπόπτων, καθώς και αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κατασκοπείας”.

Το αίτημα που κατατέθηκε με την υποστήριξη της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καταψηφίστηκε μόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά Ομάδα των Κρατών και των Εθνών που συμμετέχει η «Εναλλακτική για τη Γερμανία».

