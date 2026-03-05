Αναβλήθηκε τελικά η επίσκεψη Δένδια στη Μεσσηνία για την πίτα της ΔΕΕΠ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, που ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Καλαμάτας, την ερχόμενη εβδομάδα είχε προσκληθεί για να κόψει την… πρωτοχρονιάτικη πίτα της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Ωστόσο, μετά τα τελευταία γεγονότα του πολέμου στη Μέση Ανατολή η εκδήλωση αναβλήθηκε.
Η εκδήλωση παρουσίαζε και εσωκομματικό ενδιαφέρον αφού σύμφωνα με πληροφορίες με αφορμή την παρουσία στον νομό του υπουργού, δεν θα ήταν απίθανο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να επεδίωκε να πιει έστω και έναν καφέ μαζί του,..
