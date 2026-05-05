ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:49
05.05.2026 16:22

Δεκαέξι χρόνια απο την τραγωδία στη Marfin (photos)

Λουλούδια αφήνουν από το πρωί δεκάδες συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες στο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας «Marfin» αλλά και ένα παιδί που δεν πρόλαβε να γεννηθεί, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από εμπρηστική επίθεση.

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί στην οδό Σταδίου, για να τιμήσει τη μνήμη της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής Ζούλια και του Επαμεινώνδα Τσάκαλη.

Οι τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο του κτιρίου, και δεν είχαν την τύχη των άλλων 11 εργαζομένων και πολιτών που πρόλαβαν και γλύτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, προτού οι φλόγες ζώσουν από άκρη σε άκρη την τράπεζα. Οι δράστες, 16 χρόνια μετά την πολύνεκρη επίθεση, παραμένουν ασύλληπτοι.

