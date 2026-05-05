ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:56
Συνελήφθη διανομέας που πετούσε πέτρες σε πεζούς σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο διανομέα, που πετούσε πέτρες σε πεζούς και οχήματα στα βόρεια προάστια της Αττικής, πέρασαν αστυνομικοί.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη χθες το μεσημερι, Δευτέρα 4 Μαϊου, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα που έκαναν πραγματοποίησαν αναφορικά με καταγεγραμμένες επιθέσεις σε βάρος πεζών και οχημάτων σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία με ρίψεις πετρών από άγνωστο, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο διανομών, ταυτοποίησαν ως δράστη τον 28χρονο.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων επιθέσεων, ο δράστης, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας στις περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και προέβαινε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές. Προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 28χρονος προέβαινε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ σε μία περίπτωση επιτέθηκε και τραυμάτισε ανήλικη.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

