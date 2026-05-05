Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικιακή βοηθό

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 54χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε 42χρονη οικιακή βοηθό στην Παστίδα της Ρόδου, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η κατηγορουμένη απολογήθηκε και σε βάρος της έχουν ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Στην απολογία της, η 54χρονη επιχείρησε να αποδώσει την πράξη της σε ένα πλέγμα ψυχολογικής πίεσης, εξάρτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας ότι το θύμα ήταν η ψυχολόγος της και ότι είχε αναπτύξει απέναντί της σχέση εξάρτησης και εμπιστοσύνης.

Όπως ανέφερε, στο επίμαχο διάστημα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον «έντονης πίεσης, φόβου και χειραγώγησης», στο οποίο εμπλέκονταν τόσο η ίδια η 42χρονη όσο και ο σύντροφός της, καθώς και ένα τρίτο πρόσωπο με δραστηριότητες που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε ότι έπαιρνε χρήματα τόσο από την 42χρονη όσο και από το τρίτο πρόσωπο προκειμένου να μεταφέρει ή να προμηθεύεται ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό τους, ενώ σε περίπτωση άρνησής της δεχόταν απειλές ότι «θα της έκαναν ό,τι της είχαν κάνει και στα Χανιά».

Όπως κατέθεσε, της αφαιρούσαν επανειλημμένα κινητό τηλέφωνο, ταυτότητα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, την κρατούσαν κλειδωμένη σε χώρο χωρίς τη θέλησή της και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ακόμη και μέσω διαδικτύου, σε καθεστώς που η ίδια χαρακτήρισε «ομηρίας».

Αναφέρθηκε επίσης σε στέρηση των απαραίτητων φαρμάκων της και σε χορήγηση ουσιών χωρίς τη συναίνεσή της. Όπως δήλωσε, πάσχει από διπολική διαταραχή και από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 τελούσε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, με μία ημέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική.

Σχετικά με την επίθεση, η 54χρονη ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και δεν είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών της. Τόνισε μάλιστα ότι αφότου έλαβε μετά την φαρμακευτική της αγωγή, ανέκτησε σταδιακά τη μνήμη της και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, γι’ αυτό προσήλθε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση έγινε μέσα σε σπίτι στη Ρόδο όπου το θύμα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα. Η 54χρονη αλβανικής υπηκοότητας, έφτασε το σπίτι χωρίς να προκαλέσει υποψίες στην 42χρονη αφού οι δυο τους γνωρίζονταν. Ξαφνικά η 54χρονη την ακολούθησε στην κουζίνα και της επιτέθηκε με μαχαίρι αιφνιδιάζοντάς την.

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά. Μετά την επίθεση, η 54χρονη φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την τραυματισμένη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά την κατάστασή της, η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου.

Διαβάστε επίσης

Σκιάθος: Οι αποσκευές έκρυβαν 13 κιλά κάνναβης – Χειροπέδες σε 68χρονο και τον τσιλιαδόρο γιο του (video)

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιμένω, Θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό – Το ηφαίστειο στη Σαντορίνη θα ξυπνήσει»

Αφθώδης πυρετός: Στα 76 τα καταγεγραμμένα κρούσματα στη Λέσβο