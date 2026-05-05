Χειροπέδες σε έναν 68χρονο και τον γιο του στο νησί της Σκιάθου για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών αλλά και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πέρασαν την Κυριακή (3/5) αστυνομικοί.

Αναλυτικά, ο 68χρονος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν σε επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, το οποίο ελλιμενιζόταν στον παλαιό λιμένα Σκιάθου.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκατέσσερα δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δεκατριών κιλών και τριακοσίων είκοσι γραμμαρίων.

Σημειώνεται ότι η αξία της ανωτέρω ναρκωτικής ουσίας εκτιμάται 333.000 ευρώ.

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr το κόλπο που είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος ήταν απλό. Θα έδιναν τους σάκους σε τουριστικό σκάφος στο Αχίλλειο για να τους παραλάβουν συνεργάτες τους στη Σκιάθο, πιστεύοντας ότι θα απέφευγαν τον έλεγχο των λιμενικών στο Βόλο και δεν θα άφηναν πίσω τους ίχνη, αφού δεν είχαν αφήσει στοιχεία ούτε του αποστολέα των αποσκευών ούτε και του παραλήπτη.

Όμως, οι ασυνόδευτοι σάκοι προκάλεσαν εντύπωση ενώ το κύκλωμα δεν είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο με το τουριστικό σκάφος να ταξιδεύουν και λιμενικοί.

Έτσι τα σχέδια χάλασαν εν πλω. Το ημερόπλοιο πριν φτάσει Σκιάθο έκανε πρώτα μία στάση στον Πλατανιά. Η παρουσία των λιμενικών με διακριτικά ρούχα ενισχύθηκε. Ταξίδεψαν μαζί με τους τουρίστες για το νησί του Παπαδιαμάντη και στο παλαιό λιμάνι περίμεναν τους «ποντικούς».

Τότε ήταν που εμφανίστηκε ένας 68χρονος προς αναζήτηση των δεμάτων. Ο άνδρας πήρε τα δύο σακ βουαγιάζ, τα έβαλε στο αυτοκίνητό του και αποπειράθηκε να φύγει, όταν τον σταμάτησαν οι λιμενικοί.

Οι λιμενικοί πέρασαν χειροπέδες και στον τσιλιαδόρο του παρά την προσπάθειά του να διαφύγει. Όπως αποδείχθηκε ο συλληφθείς είναι ο γιος του 68χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές με παλαιότερες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες (4/5) συνοδεία λιμενικών στην Εισαγγελία Βόλου, εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στον ανακριτή Βόλου, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για αύριο Τετάρτη (6/5).

