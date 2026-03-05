search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 18:12

Κυβερνητικές συστάσεις για «προσοχή» στον… Κουτσούμπα μετά τις καταγγελίες για δύο drones με κατεύθυνση τη Σούδα

05.03.2026 18:12
koutsoumpas_0203_1920-1080_new

Στις δηλώσεις του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα ότι δύο από τα drone που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο, κατευθύνονταν προς τη Σούδα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και τις απέρριψε ως αβάσιμες.

Παραπέμποντας στα όσα ανέφερε χθες ο Νίκος Δένδιας, είπε συγκεκριμένα: «Απάντησε χθες καθαρά σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν υπάρχει βάση σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Κουτσούμπας και θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή στη διάδοση διάφορων ειδήσεων που δεν πατάνε στην πραγματικότητα, σύμφωνα και με την ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο χρειάζεται παραπάνω προσοχή και ένα όριο στο τι λέει ο καθένας χωρίς να έχει σχετική τεκμηρίωση».

Την Τετάρτη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, είπε ότι δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Μάλιστα, επέμεινε σε αυτό μιλώντας και στο Action24.

«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε», απάντησε ο υπουργός Άμυνας, Ν. Δένδιας, χθες σε συνέντευξή του στον Alpha.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Δείτε στο χάρτη που είναι η Ισπανία και που η Ελλάδα – Η Ελλάδα παίρνει αποφάσεις, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον

ΠΑΣΟΚ: Οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί

Patriot στην Κάρπαθο, φρεγάτες στην Κύπρο: Το νέο γεωπολιτικό τόξο που ανησυχεί την Άγκυρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Tileorasi
MEDIA

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

plug-in-hybrid_aftokinito_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:23
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

1 / 3