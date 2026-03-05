Κυβερνητικές συστάσεις για «προσοχή» στον… Κουτσούμπα μετά τις καταγγελίες για δύο drones με κατεύθυνση τη Σούδα

Στις δηλώσεις του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα ότι δύο από τα drone που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο, κατευθύνονταν προς τη Σούδα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και τις απέρριψε ως αβάσιμες.

Παραπέμποντας στα όσα ανέφερε χθες ο Νίκος Δένδιας, είπε συγκεκριμένα: «Απάντησε χθες καθαρά σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν υπάρχει βάση σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Κουτσούμπας και θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή στη διάδοση διάφορων ειδήσεων που δεν πατάνε στην πραγματικότητα, σύμφωνα και με την ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο χρειάζεται παραπάνω προσοχή και ένα όριο στο τι λέει ο καθένας χωρίς να έχει σχετική τεκμηρίωση».

Την Τετάρτη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, είπε ότι δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Μάλιστα, επέμεινε σε αυτό μιλώντας και στο Action24.

«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε», απάντησε ο υπουργός Άμυνας, Ν. Δένδιας, χθες σε συνέντευξή του στον Alpha.

